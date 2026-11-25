Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay actividades gratuitas para disfrutar en un fin de semana festivo en EE.UU. En primer lugar está La alpaca que salvó la Navidad: evento en Serenity at Stony Point y el Festival gastronómico Carolina Culture en Boardwalk at University City.

La alpaca que salvó la Navidad: evento en Serenity at Stony Point

Serenity at Stony Point Alpacas, ubicado en 226 Walker Valley Drive, Stony Point, Carolina del Norte, presenta » La alpaca que salvó la Navidad» el sábado 28 de noviembre de 2026, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Aunque es un evento gratuito, recomiendan llevar un juguete nuevo, sin envolver, para la campaña Toys for Tots.

Serenity at Stony Point está al norte de Statesville, así que se encuentra a aproximadamente una hora en coche desde Charlotte. Si le encanta la Navidad y le gustan las alpacas, quizás valga la pena el viaje. Lee también: ¿Dónde celebrar el Día Nacional Anual de Granjas de Alpacas? Se ofrecen encuentros cercanos de 30 minutos con las alpacas por tan solo 5 dólares. Es necesario comprar las entradas con antelación para estos encuentros.