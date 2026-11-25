Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay actividades gratuitas para disfrutar en un fin de semana festivo en EE.UU. En primer lugar está La alpaca que salvó la Navidad: evento en Serenity at Stony Point y el Festival gastronómico Carolina Culture en Boardwalk at University City.
La alpaca que salvó la Navidad: evento en Serenity at Stony Point
Serenity at Stony Point Alpacas, ubicado en 226 Walker Valley Drive, Stony Point, Carolina del Norte, presenta » La alpaca que salvó la Navidad» el sábado 28 de noviembre de 2026, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Aunque es un evento gratuito, recomiendan llevar un juguete nuevo, sin envolver, para la campaña Toys for Tots.
Serenity at Stony Point está al norte de Statesville, así que se encuentra a aproximadamente una hora en coche desde Charlotte. Si le encanta la Navidad y le gustan las alpacas, quizás valga la pena el viaje.
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Se ofrecen encuentros cercanos de 30 minutos con las alpacas por tan solo 5 dólares. Es necesario comprar las entradas con antelación para estos encuentros.
Actividades
- Fotos con el Grinch
- Camioneta de comida Dragon Dogs
- Bebidas para adultos y bebidas para niños.
- Panadería Yum Yum
- Productos de alpaca
Festival gastronómico Carolina Culture en Boardwalk at University City
El Festival Gastronómico Carolina Culture tendrá lugar el sábado 28 de noviembre de 2026, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., en Boardwalk at University City (en el lado de la biblioteca del puente), 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, Carolina del Norte.
La entrada es gratuita.
El evento incluye:
- Camiones de comida
- Dulces golosinas
- Bebidas
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- Proveedores locales
- Entretenimiento
- Actividades familiares
- Clase de cocina gratuita impartida por Culinary Connections.
- Concurso de comida elegido por el público