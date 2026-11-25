Washington.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, concretó su séptima jornada de reunificación familiar entre niños rusos y ucranianos, llevando a 43 el total de menores reintegrados con sus seres queridos a través de sus iniciativas humanitarias.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en donde indicó que en esta reciente gestión se hizo efectivo el regreso de nueve niños junto a sus familias, un resultado que contó con la plena cooperación tanto de los líderes rusos como de los ucranianos, según lo dado a conocer en el comunicado oficial.

Al referirse a este logro, la primera dama expresó que el camino hacia la sanación del mundo comienza por la paz y que esta, a su vez, nace en la infancia, señalando que cada reencuentro entre padres e hijos acerca a la humanidad a un futuro mejor.

Asimismo, Melania Trump reflexionó sobre la situación de los menores afectados por el conflicto, destacando que los niños de esa región, al igual que los de cualquier parte del mundo, no pueden comprender las razones geopolíticas o gubernamentales que los sumergen en los horrores de la guerra.

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Acciones de Melania Trump ayudó a salvar vidas

Por otro lado, enfatizó que los adultos tienen el imperativo moral de situar a la niñez por encima de las divisiones que alimentan la contienda, con el fin de restituirles de manera inmediata las alegrías sencillas de la vida cotidiana.

En este sentido, la primera dama reiteró su firme compromiso de continuar impulsando estas labores humanitarias para lograr que más familias vuelvan a estar unidas pese a las adversidades del conflicto.

Por último, esta nueva reunificación se suma a la reciente gestión de Melania Trump para lograr un alto el fuego localizado en Oleshky y en la región ampliada de Jersón, una intervención que permitió salvar cerca de 800 vidas y abrir paso a la entrega urgente de alimentos, agua potable, medicinas y asistencia médica.

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