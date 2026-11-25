San Juan.— La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, se alzó la noche del martes 24 de noviembre con el título de Miss Universo 2026 durante la gala final celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, popularmente conocido como El Choliseo, en San Juan.

A través de diversos medios de comunicación destacaron que la nueva soberana recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, quien había resultado ganadora en la edición de 2025 realizada en Tailandia.

¡Llegó la SEXTA! 👑 Emotiva la coronación de nuestra soberana Jennifer Barreto como nueva embajadora universal. 💎 pic.twitter.com/Czppai4U1p — Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr) November 25, 2026

La 75.ª edición del certamen internacional, bautizada como Edición Diamante, convocó en territorio puertorriqueño a un total de 116 delegadas de todo el mundo, quienes atravesaron tres exigentes semanas de competencia antes de la noche decisiva.

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Venezuela quedó de segunda finalista

Por otro lado, es de mencionar, que en el cuadro final de honor, la venezolana Clara Vegas alcanzó el puesto de segunda finalista, tras una destacada participación que la posicionó entre las tres mujeres más sobresalientes del concurso.

El grupo de las cinco finalistas se completó con las candidatas de República Dominicana como primera finalista, Filipinas en el tercer lugar y Nueva Zelanda en la cuarta posición, luego de superar el corte de las 12 semifinalistas en el que también figuraron Chile, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Nicaragua, República Democrática del Congo y Francia.

🌎 | AHORA: TOP 5 del Miss Universo 2026: 🇵🇭 Filipinas

🇳🇿 Nueva Zelanda

🇻🇪 Venezuela

🇩🇴 República Dominicana

🇵🇷 Puerto Rico. pic.twitter.com/lSRRr9gcVc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 25, 2026

Tras conocerse la victoria de la puertoriqueña, la gobernadora Jenniffer González, en sus redes sociales celebró el triunfo como un momento de profundo orgullo para Puerto Rico.

¡De Jenniffer a Jennifer, qué orgullo verte conquistar el universo! Qué alegría compartir contigo este momento tan especial para Puerto Rico. Tu disciplina, perseverancia y determinación te han llevado a alcanzar este gran sueño, y sé que continuarás inspirando a muchas mujeres… pic.twitter.com/f547otLHvJ — Jenniffer González (@Jenniffer) November 25, 2026

En su pronunciamiento oficial, la mandataria elogió la disciplina, perseverancia y determinación de Jennifer Barreto, augurando que su reinado servirá de inspiración para millones de mujeres alrededor del planeta.

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