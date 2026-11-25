Indianápolis.— Un despliegue especial de control migratorio ejecutado durante varias semanas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el estado de Indiana concluyó con la detención de 115 inmigrantes indocumentados con historial criminal. Entre los que se encuentran 18 individuos con órdenes definitivas de expulsión dictadas por tribunales federales.

Así lo dio a conocer un comunicado de ICE, en donde indicó que los capturados acumulan arrestos y condenas previas por delitos graves como agresión agravada, violencia doméstica frente a menores de edad, narcotráfico, posesión de cocaína, tenencia ilegal de armas de fuego, conducción bajo los efectos del alcohol y alteración del orden público.

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Detallaron que dentro del grupo de detenidos figuran ciudadanos originarios de México, Guatemala y Honduras con múltiples antecedentes judiciales y expulsiones previas:

Antonio Camacho-Gutiérrez (53 años, México): registra seis detenciones por delitos vinculados con armas, alcohol, agresión física y alteración del orden, además de siete salidas voluntarias previas tras ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

registra seis detenciones por delitos vinculados con armas, alcohol, agresión física y alteración del orden, además de siete salidas voluntarias previas tras ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Yefri Arnoldo Genis-Ardon (31 años, Guatemala): señalado como integrante de la pandilla MS-13, contaba con una orden final de deportación emitida desde 2014.

señalado como integrante de la pandilla MS-13, contaba con una orden final de deportación emitida desde 2014. Omar Pinto Sánchez (40 años, México) y Esmelin Pérez-Jiménez (41 años, México): ambos sentenciados por manejar ebrios e infracciones relacionadas con drogas, quienes mantenían órdenes vigentes de deportación restablecidas en 2016 y 2010, respectivamente.

ambos sentenciados por manejar ebrios e infracciones relacionadas con drogas, quienes mantenían órdenes vigentes de deportación restablecidas en 2016 y 2010, respectivamente. Osmel Roel Pospoy-Navarro (36 años, Guatemala): con una orden definitiva de expulsión reactivada en 2012, junto a Luciano Rojas-González (58 años, México) y Abraham Ramos Castro (43 años, Honduras), igualmente arrestados por su prontuario delictivo.

Reiteran que cumplirán con las leyes migratorias

Por otro lado, el subdirector de la oficina de ICE en Chicago, Raymond Hernández, enfatizó que la legislación migratoria federal se hará cumplir en cualquier comunidad del país sin importar su dimensión geográfica, respaldando la directriz del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y del director interino de ICE, David J. Venturella, de retirar de las calles a extranjeros con antecedentes penales que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.

Asimismo, las autoridades reiteraron que quienes permanecen de manera irregular en territorio estadounidense pueden acogerse a la salida voluntaria a través de la aplicación CBP Home, iniciativa que ofrece pasajes aéreos sin costo y un apoyo económico de $3,000 para conservar la posibilidad de regresar legalmente en el futuro, advirtiendo que el reingreso no autorizado acarrea cargos penales graves y la deportación inmediata.

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