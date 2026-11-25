Marshville, NC.- Un incidente relacionado con la presencia de un arma de fuego en una escuela primaria de Carolina del Norte encendió las alertas de las autoridades y reabrió el debate sobre la importancia de almacenar correctamente las armas en los hogares, según confirmó Union County Sheriff’s Office, Monroe, NC.

El martes 24 de noviembre, agentes policiales recibieron una alerta sobre una estudiante de la Escuela Primaria de Marshville que tenía un arma de fuego dentro del establecimiento educativo.

Durante la investigación, los funcionarios determinaron que la menor llevó accidentalmente a la escuela el bolso de su padre, Shelton Chambers, donde él guardaba un arma de fuego. Los investigadores realizaron diversas diligencias y concluyeron que la niña no intentó amenazar a sus compañeros ni generar una situación de peligro dentro de la institución.

Las autoridades aclararon que no encontraron indicios de una amenaza deliberada contra la comunidad escolar. No obstante, recalcaron que cualquier incidente relacionado con armas de fuego dentro de un centro educativo requiere atención inmediata y una investigación exhaustiva.

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Debido a la edad de la estudiante y a las circunstancias del episodio, la legislación no permite que las autoridades presenten cargos penales en su contra.

En cambio, los investigadores arrestaron a su padre, Shelton Chambers, y le imputaron dos delitos: incumplimiento de las normas de seguridad para el almacenamiento de armas de fuego y abuso infantil. Chambers permanece en el Centro de Detención mientras espera que las autoridades resuelvan su situación judicial.

La investigación continúa y los agentes mantienen abiertas las actuaciones para esclarecer todos los detalles del caso.

Las autoridades piden mayor responsabilidad a los padres

Tras el incidente, las autoridades dirigieron un mensaje a los padres y tutores sobre la responsabilidad que implica tener armas de fuego en el hogar.

El comunicado recordó que los propietarios deben guardar sus armas en cajones con cerradura o cajas de seguridad cuando no las utilicen. También destacó la importancia de impedir que los niños accedan a estos dispositivos.

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Los funcionarios insistieron en que la prevención comienza en casa. Adoptar medidas de seguridad, supervisar el entorno familiar y almacenar correctamente las armas puede evitar accidentes, proteger la integridad de los menores y reducir los riesgos dentro de las escuelas y las comunidades.

El caso de Marshville vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la educación sobre el manejo responsable de armas de fuego y la prevención de accidentes que involucren a niños.

Video: Porte de Arma en NC