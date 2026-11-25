Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó el miércoles 25 de noviembre que el ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García abandonó de manera voluntaria territorio estadounidense con destino a España, poniendo fin a su permanencia en el país tras un prolongado proceso migratorio y judicial.

En un comunicado, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebró la partida del extranjero y aseguró que con esta acción se cumple el compromiso asumido ante la ciudadanía de impedir que personas señaladas por graves delitos permanezcan en Estados Unidos.

Asimismo, la agencia federal cuestionó el tratamiento informativo que diversos medios de comunicación y autoridades locales le dieron al caso tras su detención en abril de 2025, señalando que fue presentado erróneamente como un residente común de Maryland cuando en realidad se encontraba en situación migratoria irregular.

BREAKING: KILMAR ABREGO GARCIA SELF-DEPORTS TO SPAIN Kilmar Abrego Garcia, a Salvadoran illegal alien and alleged MS-13 gang member, human trafficker, serial domestic abuser, and child predator, has self-deported to Spain. He is OFF American streets and OUT of our country. Once… — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 25, 2026

Vinculado presuntamente al MS-13

Por otro lado, el expediente divulgado por el DHS, destaca que Ábrego García es señalado como presunto integrante de la pandilla MS-13, catalogada como organización terrorista extranjera, recordando que al momento de su arresto fue sorprendido junto a otros dos supuestos miembros de dicha estructura criminal en posesión de drogas y dinero en efectivo.

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De la misma manera, el informe oficial también lo vincula con un presunto caso de tráfico de personas ocurrido en diciembre de 2022 en Tennessee, cuando agentes de tránsito detuvieron su vehículo por exceso de velocidad y hallaron a ocho pasajeros viajando sin equipaje, además de detallar denuncias de violencia doméstica presentadas por su esposa en 2020 y 2021 por agresiones físicas, maltrato verbal y retención contra su voluntad.

En este sentido, el organismo sostuvo que documentos judiciales lo señalan de haber solicitado en 2020 material íntimo a un menor de edad, reiterando que su salida definitiva hacia España elimina cualquier riesgo potencial para la seguridad de las familias estadounidenses.

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