Charlotte, NC.- Charlotte FC y Chicago Fire FC volverán a encontrarse este sábado 28 de noviembre en el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup 2026. El compromiso tendrá como escenario el Bank of America Stadium, donde los aficionados podrán disfrutar de una jornada que combinará fútbol, entretenimiento y actividades previas al encuentro.

Game 2 is at our place and we need it 𝐑𝐎𝐂𝐊𝐈𝐍𝐆 🗣️ 𝐁𝐄 𝐇𝐄𝐑𝐄 for the playoffs: https://t.co/ZQXlBMFNFd pic.twitter.com/1aIAibvP46 — Charlotte FC (@CharlotteFC) November 12, 2026

Bajo el lema «¡Apaga el fuego!», el equipo local invita a sus seguidores a acompañar al Charlotte FC en este importante desafío frente al conjunto de Chicago. Además, los primeros asistentes recibirán una toalla de edición limitada, cortesía de Atrium Health.

La programación comenzará a las 8:30 de la mañana con una reunión de aficionados en 703 McNinch St. A partir de las 9:00 a. m., el público podrá acudir a las taquillas para gestionar sus entradas.

Los abonados tendrán acceso anticipado al estadio desde las 10:30 a. m., exclusivamente por la puerta este de Blue Cross NC. A esa misma hora abrirá la tienda oficial del equipo, con ingreso únicamente desde el interior del recinto.

La apertura general de puertas y la fiesta previa al partido comenzarán a las 11:00 a. m. en Legends Row. Media hora después, los simpatizantes protagonizarán una marcha para acompañar al equipo antes de su presentación en el campo.

El calentamiento de los jugadores arrancará a las 11:50 a. m., mientras que el programa previo comenzará a las 12:15 p. m. La organización también invita a los asistentes a participar en una de las tradiciones del fútbol estadounidense: cantar juntos el Himno Nacional antes del encuentro.

Lee también: Charlotte FC se enfrenta al Chicago Fire en la primera ronda de los playoffs

El inicio del partido figura en el cronograma oficial para las 12:40 p. m. Sin embargo, el anuncio promocional señala las 12:30 p. m. como horario del compromiso, por lo que conviene confirmar la hora definitiva antes de asistir.

El club recomienda llevar preparada la entrada digital para agilizar el ingreso y evitar contratiempos. La expectativa apunta a una jornada de gran convocatoria, en la que Charlotte buscará aprovechar el respaldo de su afición para avanzar en la competencia.

Con información de Charlotte FC.

Video: Charlotte FC logra boleto a playoffs de MLS