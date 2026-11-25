Charlotte, NC.- Decenas de niños y sus familias se reunieron en el Palacio de Justicia de Mecklenburg County el 21 de noviembre para celebrar el Día Nacional de la Adopción, marcando nuevos comienzos permanentes para 70 jóvenes locales.

Los 70 jóvenes recibieron sus decretos de adopción entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 a través de la división de Servicios para Jóvenes y Familias de Mecklenburg County. Veintidós de ellas fueron adopciones privadas, asegurando estabilidad de por vida para los niños gracias a la dedicación de padrastros, familiares y cuidadores no familiares.

La jueza del Tribunal de Distrito Elizabeth Trosch presidió la ceremonia, que incluyó declaraciones del gerente de Mecklenburg County, Mike Bryant, y del subgerente del condado de Salud y Servicios Humanos, el Dr. Kimm Campbell.

Estas colocaciones permanentes son posibles gracias a la dedicación del personal de Servicios a Niños, Familias y Adultos del Condado. Los trabajadores sociales, los gestores de casos y los equipos de apoyo trabajan durante todo el año para navegar procesos legales complejos, apoyar a familias biológicas y adoptivas, y garantizar que cada niño sea colocado en un entorno seguro y acogedor.

«La energía y la positividad en esta sala dejan claro: Mecklenburg County no carece de amor y compasión incondicionales», dijo Bryant. «La adopción no consiste en salvar a un niño. Se trata de reconocer su valor, honrar su historia y darles la oportunidad de vivir un hermoso nuevo capítulo.»

Durante sus intervenciones, la Dra. Campbell compartió su historia personal y emocional sobre la adopción, como niña interracial adoptada por padres blancos en los años 60. Incluso invitó a su madre, de 96 años, a hablar sobre la experiencia de su familia durante ese periodo y sobre la importancia de ofrecer estabilidad y un hogar lleno de amor a los niños que lo necesitan.

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El día comenzó con apariciones especiales de DC Comics y superhéroes de Marvel. Después, las familias celebraron al aire libre con almuerzos, juegos, actividades y golosinas.

Se necesitan familias de acogida amorosas

Ahora se necesitan padres de acogida. Descubre cómo puedes marcar una diferencia duradera en la vida de un niño visitando MeckNC.gov/KIDS o llamando al 704-336-KIDS (5437).

Sobre el Día Nacional de la Adopción

Desde el año 2000, más de 400 comunidades de todo el país han celebrado el Día Nacional de la Adopción el sábado anterior o alrededor del Día de Acción de Gracias para finalizar y honrar las adopciones desde el sistema de acogida. La conmemoración pone de relieve a los más de 100.000 niños en todo Estados Unidos que actualmente esperan en el hogar de acogida para una familia adoptiva. De media, un niño espera casi tres años para ser adoptado—y más de 20.000 jóvenes salen del sistema de acogida cada año sin una familia permanente.

Patrocinadores y socios comunitarios

La celebración de este año del condado Mecklenburg fue patrocinada por:

División de Servicios para Niños, Familias y Adultos del Condado Mecklenburg, Servicios para Jóvenes y Familias

Programa de Tutores ad Litem del 26º Distrito Judicial

Oficina del Administrador del Tribunal de Primera Instancia – Distrito 26

Un agradecimiento especial a nuestros socios comunitarios:

Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg

Fundación de Defensa de Mecklenburg Guardian ad Litem

Secretario del Tribunal Superior del 26º Distrito Judicial

LB&B Asociados

Kappa Alpha Theta – UNC Charlotte y capítulos de antiguos alumnos

Sé tu propio héroe

Congregaciones para niños

Iglesia de la Misericordia – Charlotte

Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. – Capítulo Rho Psi Omega

FUNOH Brands Inc.

Video: ADOPTE UNA MASCOTA CON URGENCIA