Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó un memorando presidencial dirigido al Fiscal General mediante el cual instruye al Departamento de Justicia a acelerar el cumplimiento de las sentencias de pena de muerte a nivel federal y a procurar la pena capital en delitos considerados particularmente atroces.

En el documento, emitido el 23 de noviembre de 2026 y publicado por la Casa Blanca, el primer mandatario argumentó que los retrasos prolongados en la aplicación de condenas capitales, causados por años o décadas de litigios constituyen una grave ofensa al sistema de justicia que niega a las familias de las víctimas el cierre que merecen.

Asimismo, indicaron que la directiva establece que, en consonancia con la ley aplicable y en complemento a la Orden Ejecutiva 14164 de enero de 2025, el Fiscal General deberá procurar la jurisdicción federal y solicitar la pena de muerte en casos específicos, entre ellos:

Asesinato en primer grado de un menor de edad.

Asesinato cometido durante actos de violación, abuso sexual, explotación sexual infantil o tráfico sexual.

Asesinato perpetrado en el curso de un secuestro o trata de personas.

"We come together to stand against the travesty and to wrap our arms around the families of victims who were so cruelly betrayed by bad government and our political system." God bless the victims of these evil monsters. You will never be forgotten. pic.twitter.com/kXbtvyEVEa — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2026

Ordena acciones legales

Por otro lado, el memorando ordena adoptar todas las medidas legales necesarias para garantizar que las condenas federales se ejecuten con la mayor celeridad posible, instruyendo al Departamento de Justicia a priorizar la pronta resolución de apelaciones directas y recursos de habeas corpus, oponerse a tácticas judiciales dilatorias, solicitar consideración judicial acelerada y eliminar demoras administrativas innecesarias.

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En este sentido, la disposición precisa que su implementación se realizará conforme al marco legal vigente y a la disponibilidad presupuestaria, sin crear derechos o beneficios exigibles judicialmente contra el gobierno estadounidense, y establece que los costos de publicación del memorando correrán a cargo del Departamento de Justicia.

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