La Oficina del Sheriff del Condado Lancaster informó sobre esta actividad a través de sus canales oficiales y destacó el impacto de la intervención, que permitió recoger aproximadamente 30.000 libras de desechos, equivalentes a unas 13,6 toneladas métricas.

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Los equipos utilizaron dos camiones de gran capacidad para transportar objetos abandonados, residuos y otros materiales que afectaban el entorno de la comunidad. La operación buscó mejorar la limpieza de los espacios y contribuir a la calidad de vida de quienes viven en esta zona.

Coordinación entre autoridades y comunidad

La agente Neina Small, responsable del enlace LEAD y de las relaciones comunitarias de la Oficina del Sheriff, participó en la jornada y coordinó acciones para atender las inquietudes de los residentes.

Su intervención forma parte de una estrategia institucional que busca ampliar el trabajo policial más allá de las labores tradicionales de seguridad y cumplimiento de la ley. Bajo este enfoque, la institución procura mantener contacto directo con los vecinos, identificar problemas y establecer alianzas que permitan encontrar soluciones concretas.

La oficina también reconoció el respaldo del director de Obras Públicas del Condado Lancaster, Jeff Catoe, y de todo su equipo, quienes facilitaron los camiones, los equipos y el personal necesarios para desarrollar la limpieza.

Las autoridades destacaron que la colaboración entre las distintas dependencias permitió completar una operación de gran magnitud y atender una preocupación que afecta directamente el bienestar de los habitantes.

El compromiso con las necesidades de los residentes

La Oficina del Sheriff señaló que las preocupaciones de la comunidad no se limitan a los delitos o los procedimientos policiales. Las condiciones de los vecindarios, la seguridad pública y el acceso a recursos también forman parte de los asuntos que requieren atención institucional.

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Por esa razón, la agencia busca fortalecer los canales de comunicación con los ciudadanos y promover iniciativas que generen resultados visibles.

Finalmente, la jornada en Kershaw refleja ese compromiso mediante una acción concreta: retirar miles de libras de desperdicios y demostrar cómo la cooperación entre organismos públicos puede contribuir a mejorar los espacios comunitarios.

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