Charlotte, NC.- La comediante estadounidense Leanne Morgan visitará Charlotte el próximo jueves 3 de diciembre como parte de su gira “El momento de nuestras vidas” (The Time of Our Lives). La presentación comenzará a las 7:00 p. m. en el Spectrum Center y ofrecerá una noche de humor centrada en las experiencias cotidianas, la familia, el matrimonio y los desafíos de envejecer.

Morgan construyó una carrera a partir de historias personales que conectan con públicos de distintas generaciones. Con un estilo espontáneo, cercano y marcado por su encanto sureño, transforma situaciones comunes en relatos humorísticos sobre la maternidad, las responsabilidades familiares, la vida profesional y los cambios que llegan con el paso de los años.

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Entre sus temas habituales aparecen las dificultades de criar hijos, las exigencias de la vida matrimonial y sus propias experiencias con las dietas, incluido su particular sentido del humor sobre sus reiterados intentos de incorporarse a Weight Watchers.

De los negocios familiares a los escenarios

Originaria de la región rural de los Apalaches, Morgan estudió en la Universidad de Tennessee y dedicó buena parte de sus primeros años a su familia como esposa y madre de tres hijos. Su acercamiento a la comedia comenzó mientras desarrollaba un pequeño negocio de joyería. Durante esa experiencia descubrió que disfrutaba especialmente entretener a sus clientes.

Posteriormente, comenzó a conducir eventos en Tennessee y desarrolló sus habilidades frente al público. Su participación en el Las Vegas Comedy Festival y su llegada a la final del concurso televisivo The Search for the Funniest Mom in America, de Nick at Nite, impulsaron su reconocimiento en el circuito humorístico estadounidense.

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Otro paso importante llegó con Southern Fried Chicks, una exitosa gira de comedia femenina en la que participó durante tres años. También compartió espacios televisivos con figuras como Paula Deen y apareció en programas reconocidos como Dr. Phil y The View.

Una carrera que continúa creciendo

Actualmente, Morgan recorre escenarios de todo Estados Unidos con sus espectáculos individuales y también participa en Country Cool Comedy, junto a Trish Suhr y Karen Mills.

Además, trabaja con el guionista y productor Matt Williams, conocido por su participación en Home Improvement, en el desarrollo de una futura comedia televisiva.

Su presentación en Charlotte representa una oportunidad para disfrutar de una propuesta humorística que combina anécdotas familiares, observaciones sobre la vida adulta y experiencias personales.

Fecha: Jueves 3 de diciembre de 2026.

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Spectrum Center, Charlotte, Carolina del Norte.