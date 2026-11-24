Charlotte, NC.- La Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificó a Edwin Gutiérrez Pérez, un joven hispano de 18 años que murió tras recibir un disparo durante un ataque ocurrido la noche del domingo 22 de noviembre en el suroeste de Charlotte, Carolina del Norte. Los detectives mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y localizar a los responsables.

El hecho ocurrió poco después de las 8:00 p. m. en el estacionamiento de un complejo residencial situado en la cuadra 8800 de Nations Ford Road, cerca del cruce con East Arrowood Road. La zona corresponde al suroeste de la ciudad.

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De acuerdo con los primeros reportes policiales, los disparos salieron desde el interior de un vehículo. Tras recibir una llamada de emergencia, los agentes del CMPD acudieron al lugar y encontraron a Gutiérrez Pérez con una herida de bala.

Los funcionarios coordinaron su traslado de urgencia a un hospital local. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

La investigación continúa sin arrestos

La Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg asumió las pesquisas para determinar qué ocurrió antes del ataque, establecer el posible móvil del crimen e identificar a las personas involucradas. Sin embargo, las autoridades todavía no han anunciado detenciones relacionadas con este caso.

Los investigadores también solicitan la colaboración de los residentes y de cualquier persona que pueda aportar información relevante para avanzar en las pesquisas. En particular, buscan testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad o cualquier dato que permita reconstruir los momentos previos y posteriores al tiroteo.

Quienes dispongan de información pueden comunicarse con Charlotte Crime Stoppers a través del número telefónico 704-334-1600. Esta línea permite proporcionar pistas que ayuden a las autoridades a identificar a los responsables.

El homicidio de Gutiérrez Pérez se suma a los casos de violencia armada que investiga la policía en Charlotte. Mientras los detectives continúan recopilando evidencias y testimonios, las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para colaborar con información que contribuya a esclarecer la muerte del joven.

Hasta el momento, el CMPD no ha ofrecido detalles adicionales sobre los posibles sospechosos ni sobre las circunstancias que desencadenaron el tiroteo.

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