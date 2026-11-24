Charlotte, NC.- De vuelta en Buzz City para dar inicio a una serie de cuatro partidos en casa el lunes 23 de noviembre por la noche, los Hornets se mantuvieron firmes contra uno de los mejores equipos de la NBA esta temporada, pero no pudieron superar a los Memphis Grizzlies en una reñida derrota por 117-111. back at it on wednesday. pic.twitter.com/RRbrioMEkZ — Charlotte Hornets (@hornets) November 24, 2026

Jugadores destacados Christian Anderson Jr. registró nuevos récords personales tanto en puntos (25 con 9 de 12 tiros) como en triples (6) en 25 minutos desde el banquillo, mientras que Brandon Miller (24), Coby White (21) y Brandon Miller (20) también superaron la barrera de los 20 puntos. Según Stathead, la actuación de Anderson lo convirtió en el quinto novato de la reserva de la NBA en anotar más de 25 puntos con un 75% de acierto en tiros y cinco triples en un solo partido, y el primero desde que Brandin Podziemski lo hiciera el 14 de febrero de 2024. Moussa Diabate logró su quinto doble-doble de la temporada, terminando con 10 puntos y 10 rebotes (quinto partido consecutivo con doble dígito en rebotes, récord personal).

Ty Jerome continuó su temporada revelación con 29 puntos, la máxima anotación del partido (14 en el segundo cuarto), con un 10 de 21 en tiros de campo, siete triples (su mejor marca de la temporada) y tres asistencias, lo que permitió a Memphis alcanzar un balance de 9-1 como visitante esta temporada. El suplente Cam Spencer aportó otros 24 puntos con un 5 de 7 en tiros de campo, tres triples, cinco asistencias y un perfecto 11 de 11 desde la línea de tiros libres.

Punto de inflexión Después de que un triple de Coby White acercara a los Hornets a seis puntos a falta de poco menos de nueve minutos para el final del cuarto periodo, los Grizzlies respondieron con una racha de 6-0 en los siguientes 62 segundos para tomar rápidamente su mayor ventaja del partido. Charlotte logró reducir la diferencia a un solo dígito, pero no pudo encadenar una racha seria para volver a ponerse por delante.

Conclusiones destacadas

Los puntos de segunda oportunidad fueron una fuente importante de ataque para Charlotte, que aprovechó la ausencia de Cam Boozer, el máximo reboteador de Memphis, y las faltas de Zach Edey, de 2,26 metros. Los locales convirtieron 14 rebotes ofensivos en 27 puntos de segunda oportunidad (20 en la primera mitad) contra un equipo de los Grizzlies que permitía tan solo 14,7 puntos por partido (el séptimo menor porcentaje en la NBA).

Si bien los Hornets encestaron un sólido 20 de 45 tiros de tres puntos (44%), tuvieron dificultades para anotar a medida que sus intentos se acercaban a la canasta. Dentro del arco, lograron convertir solo 17 de 47 intentos, algunos de los cuales se convirtieron en segundas oportunidades, para un porcentaje de tiros de dos puntos del 36,2%, el más bajo de la temporada (13 de 35 en la pintura).

Un factor que perjudicó las posibilidades de Charlotte fue que Memphis encestó sus 24 tiros libres, aunque también tuvo una efectividad casi perfecta con 17 de 19 (90%). Según Stathead, los Grizzlies son apenas el cuarto equipo en la historia en anotar 24 o más tiros libres contra los Hornets sin fallar (el primero desde San Antonio el 15 de diciembre de 2021).

Cita posterior al partido

“Hay que reconocer el mérito de nuestros jugadores; salieron con una mentalidad muy competitiva, con mucha intensidad física y unidos en los momentos difíciles durante todo el partido. No siempre fue un juego vistoso, pero sí muy competitivo y físico. Fue bueno ver cómo cambiábamos de cobertura después de un rato… Nuestros escoltas hicieron un buen trabajo intentando contener a sus pívots desde el principio, y luego buscamos oportunidades de pase y las jugadas de carrera fueron excelentes. En cuanto a la disciplina, mantenernos firmes ante las fintas de tiro y defender sin cometer faltas, podríamos haberlo hecho un poco mejor.” – Charles Lee, entrenador de los Hornets

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