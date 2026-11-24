Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación en curso de un homicidio en North Tryon Division, los detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron a Larry Dean Logan Jr. de 35 años como sospechoso en este caso y emitieron órdenes de arresto en su contra.

En la tarde del 23 de noviembre, el VCAT y el Equipo de Supresión de Armas de Fuego en Delitos localizaron y arrestaron a Logan en Charlotte.

A Logan lo llevaron al Centro de Detención Local (LEC) y detectives de homicidios lo interrogaron. Al concluir el interrogatorio, llevaron a Logan a la cárcel y puesto bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. Lo acusaron de asesinato.

La familia de la víctima ha sido notificada de la detención.

El hecho

El domingo 22 de noviembre, poco antes de la medianoche, agentes de policía respondieron a una llamada por agresión con arma mortal en la cuadra 100 Orchard Trace. Al llegar, encontraron a una víctima con una herida de bala. El personal médico confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. También estuvieron presentes representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a las Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CFD) y personal médico.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará a medida que se obtenga más información. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Casperson es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través de http://charlottecrimestoppers.com/ . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261122-2345-00.

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