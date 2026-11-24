Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte celebró una ceremonia de inauguración en la zona de Far East-Harrisburg para conmemorar varias inversiones en movilidad realizadas en el marco del programa de Áreas de Inversión Estratégica (SIA, por sus siglas en inglés) de la ciudad. Estos proyectos están diseñados para que caminar, andar en bicicleta y conducir en el este de Charlotte sean más seguros y cómodos.

La ceremonia, celebrada cerca de un sendero de uso compartido recién inaugurado a lo largo de Harrisburg Road, reunió a líderes municipales, personal y defensores de la comunidad. JD Mazuera Arias, concejal de la ciudad de Charlotte y representante del Distrito 5, dio la bienvenida a los asistentes.

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“Para mí, mejorar la conectividad de las calles ha sido una prioridad desde el primer día, porque conecta a las personas con los lugares más importantes”, dijo Mazuera Arias. “Piensen en los estudiantes que caminan hasta la parada del autobús. En el padre o la madre que empuja un cochecito. En el vecino que sale a dar un paseo en bicicleta por la tarde. Estas mejoras les brindan a todos una forma más cómoda y segura de llegar a su destino, y hacen de nuestro distrito un lugar aún mejor para vivir”.

Entre los trabajos finalizados se incluyen dos senderos de uso compartido a lo largo de Harrisburg Road, una nueva acera en Robinson Church Road, una conexión peatonal que cierra un tramo sin pavimentar en Cambridge Commons Drive y mejoras en la intersección de Harrisburg Road y Pence Road. Además, se instalaron 6,4 kilómetros de tecnología de sistema de transporte inteligente en Harrisburg Road y Robinson Church Road, se repavimentaron las calles y se renovaron las marcas viales en toda la zona.

Estas inversiones forman parte del Programa Piloto de Áreas de Inversión Estratégica, una iniciativa de 55 millones de dólares financiada con bonos para probar la entrega acelerada de infraestructura en dos ubicaciones: Arrowood y Far East-Harrisburg.

La coordinadora del programa, Mackenzie Nowacki, habló sobre su impacto en la vida diaria de los residentes. «Una acera o un sendero de uso compartido en el lugar adecuado tiene un impacto mayor del que la gente imagina», afirmó Nowacki. «Facilita el acceso al transporte público, a los parques y a los vecinos, y hace que los desplazamientos cotidianos sean más agradables. Lo que hemos aprendido aquí nos ayudará a lograr los mismos resultados en otras comunidades de Charlotte».

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Una vez finalizado el programa piloto, la zona de Far East-Harrisburg contará con 3,5 kilómetros de aceras nuevas, tres pasos de peatones con semáforos, cuatro paradas de autobús mejoradas, una red de transporte inteligente de 6,4 kilómetros y 9,2 kilómetros de alumbrado público. Tras la aprobación del referéndum de transporte por parte de los votantes en noviembre de 2025, la ciudad planea aplicar las lecciones aprendidas del programa piloto para extender el modelo a las 22 Áreas Estratégicas de Inversión designadas.

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