Atlanta.— Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) emitieron una guía con recomendaciones prácticas dirigidas a las familias para mantener hábitos saludables, controlar las porciones y fomentar la actividad física durante las celebraciones de Acción de Gracias y la temporada festiva.

En materia nutricional, la agencia sanitaria aconsejó llenar la mayor parte del plato con frutas y verduras antes de incorporar otros alimentos, elegir una porción de proteína magra, como el pavo del tamaño aproximado de una baraja de cartas, considerar los frijoles como fuente de proteína rica en fibra y añadir una pequeña porción de cereales integrales.

Asimismo, los especialistas recomendaron en su página web sustituir las bebidas azucaradas por agua, evitar el salero utilizando pimienta o hierbas aromáticas para sazonar y adaptar las recetas tradicionales reduciendo el contenido de sal y azúcares añadidos, reservando los alimentos altos en calorías o grasas saturadas para porciones pequeñas y ocasionales.

Wishing everyone a happy Thanksgiving filled with happiness, laughter, and delicious, healthy foods. Try some of these holiday tips to keep your portions in check and your plate full of color with healthier options:

🥕 Fill most of your plate with fruits and vegetables first.

🍗… pic.twitter.com/MTLb2KMBxM — CDC (@CDCgov) November 24, 2026

Recomiendan actividad física durante las festividades

Por otro lado, para complementar una alimentación equilibrada, los CDC subrayaron que incorporar pocos minutos de actividad física moderada reduce la ansiedad a corto plazo y mejora la calidad del sueño, sugiriendo acciones cotidianas como usar las escaleras, estacionar lejos de los comercios, dar caminatas grupales con familiares o recorrer a pie las zonas decoradas con luces festivas.

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En este sentido, el organismo exhortó a la población a planificar tradiciones navideñas que no giren exclusivamente en torno a la comida, proponiendo actividades comunitarias y recreativas como el voluntariado, el senderismo invernal, el patinaje sobre hielo o las visitas a museos para fortalecer el bienestar físico y emocional durante las fiestas.

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