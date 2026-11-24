Charlotte, NC.- Charlotte Center City Partners anunció el lunes 23 de noviembre la cancelación de la 80.ª edición del Novant Health Thanksgiving Eve Parade, uno de los eventos tradicionales de la temporada navideña en Uptown Charlotte, Carolina del Norte. La organización tomó la decisión ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas que podrían comprometer la seguridad de participantes y espectadores.

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El desfile tenía previsto recorrer las calles del centro de la ciudad el miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, las previsiones de fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas y temperaturas bajas llevaron a los organizadores a suspender la celebración presencial.

Según los reportes meteorológicos, las ráfagas podrían alcanzar entre 30 y 31 millas por hora. Estas condiciones representan un riesgo considerable para los globos gigantes, las carrozas, los equipos de montaje, los artistas y el público que tradicionalmente acompaña el recorrido.

Aunque el desfile suele continuar bajo diferentes condiciones climáticas, Charlotte Center City Partners consideró que el pronóstico para este año supera los niveles de riesgo que permite asumir la organización.

Decenas de participantes ya habían anunciado su retiro

La cancelación oficial llegó después de que numerosos grupos participantes comunicaran su decisión de no asistir debido al mal tiempo. Estas bajas anticipadas también influyeron en el panorama del evento, que este año celebraría ocho décadas de historia.

La organización confirmó que las personas que adquirieron entradas para las zonas de asientos reservados y espacios VIP recibirán automáticamente un reembolso completo. Los compradores no necesitan realizar gestiones adicionales para recuperar el dinero, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

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