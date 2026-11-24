Gastonia, NC.- Celebre la magia de la temporada con una velada llena de alegría navideña en la jornada de puertas abiertas navideña anual del Museo de Gaston County, el viernes 4 de diciembre de 2026, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. El Museo del Condado Gaston está ubicado en 131 W Main St, Dallas, Carolina del Norte.
Este es un evento gratuito.
Traiga a su familia y amigos para una noche festiva en la histórica plaza del juzgado, que contará con:
- Paseos gratuitos en carruaje
- Visitas gratuitas con Papá Noel
- Un buzón de correos del Polo Norte
- Manualidades
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- Actividades
- Nieve garantizada
- Refrigerios alrededor de la hoguera
- Cochera con decoración victoriana tradicional.
Las galerías del museo permanecerán abiertas hasta las 8:00 p.m. para que los visitantes puedan disfrutar de las exposiciones actuales:
- “Las voces silenciadas: Las comunidades afroamericanas del condado Gaston, década de 1870-1970”
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- Los giros: Un ciclo del tiempo estadounidense, de la artista Emily Andress, de Mt. Holly.
- Los pilares de la amistad, una exposición de esculturas y obras de arte de Ingrid Swanson.
- Habitaciones de hotel históricas recientemente renovadas
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