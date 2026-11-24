Gastonia, NC.- Celebre la magia de la temporada con una velada llena de alegría navideña en la jornada de puertas abiertas navideña anual del Museo de Gaston County, el viernes 4 de diciembre de 2026, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. El Museo del Condado Gaston está ubicado en 131 W Main St, Dallas, Carolina del Norte.

Este es un evento gratuito.

Traiga a su familia y amigos para una noche festiva en la histórica plaza del juzgado, que contará con:

Paseos gratuitos en carruaje

Visitas gratuitas con Papá Noel

Un buzón de correos del Polo Norte

Manualidades

Lee también: Consejos para proteger tu dinero al hacer las compras navideñas

Actividades

Nieve garantizada

Refrigerios alrededor de la hoguera

Cochera con decoración victoriana tradicional.