Charlotte, NC.- Mientras los residentes se preparan para el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro, el Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) ofrece viajes gratuitos en la Zona de Microtránsito Oeste desde este lunes 23 de noviembre hasta el domingo 29 de noviembre.

Esta promoción de una semana de duración ofrece a los residentes la oportunidad de probar CATS Micro, el servicio de transporte a demanda de CATS, mientras realizan compras navideñas, van al supermercado, acuden a citas médicas y hacen otros recados propios de la temporada.

«Desde pavo y relleno hasta ofertas del Black Friday, hay mucho que hacer en esta época del año», dijo Brent Cagle, director ejecutivo interino de CATS. «Invitamos a los residentes a que dejen que CATS Micro se encargue del transporte y descubran lo fácil que puede ser moverse por West Charlotte».

La Zona de Microtránsito Oeste es la zona de servicio de microtránsito más reciente de CATS y la segunda de las 19 zonas de microtránsito planificadas en todo el condado Mecklenburg. Inaugurado el 5 de octubre de 2026, el servicio ofrece viajes asequibles y a demanda a destinos en todo el oeste de Charlotte y conexiones con la red de transporte público más amplia de CATS.

Con un precio habitual de 2,20 dólares por viaje, la misma tarifa que el autobús local y el tren ligero, CATS Micro permite a los usuarios solicitar viajes dentro de la zona a través de la aplicación CATS-Pass o por teléfono. Los usuarios pueden desplazarse a centros comerciales, supermercados, parques, trabajos, citas y conexiones de transporte público en toda el área de servicio.

Entre los destinos dentro de la Zona de Microtránsito Oeste se incluyen el Walmart en Wilkinson Boulevard, el Mercado Regional de Agricultores de Charlotte, el Parque Amay James y la estación Woodlawn de la Línea Azul.

La zona se centra en los bulevares Wilkinson y West y, en general, está delimitada por Freedom Drive, Billy Graham Parkway y las autopistas interestatales 77 y 85.

La Zona de Microtránsito Oeste se une a la Zona de Microtránsito Norte de Meck, que comenzó a operar en febrero de 2025 y presta servicio a áreas a lo largo de la Interestatal 77 en el norte de Charlotte, Huntersville, Cornelius y Davidson.

Para obtener más información sobre CATS Micro, incluidos los horarios de servicio, los mapas de zonas y cómo reservar un viaje, visite la página web de CATS Micro .

Finalmente podrá utilizar la aplicación CATS-Pass para el seguimiento en tiempo real de vehículos y la planificación de viajes. Si tiene preguntas o inquietudes, puede comunicarse directamente con un representante de atención al cliente al 704-366-7433 .

Video: Tiroteo dentro de un bus CATS