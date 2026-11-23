Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, expresó su respaldo a la decisión de la Junta Directiva de NVIDIA de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO).

A través de sus redes sociales, destacó que su liderazgo resulta fundamental para el éxito de la empresa y la prosperidad de la economía estadounidense.

Asimismo, el primer mandatario afirmó que el gobierno federal no tiene motivos para considerar que el retorno de Huang represente un riesgo para la seguridad nacional.

“The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO… Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!” – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/bKAxuMr9aA — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2026

Elogió la trayectoria de Huang

Por otro lado, Trump indicó que el Fiscal General de Estados Unidos confirmó que las autoridades no poseen evidencia de que el ejecutivo haya incurrido en conducta ilícita alguna. En el plano personal, el jefe de Estado elogió la trayectoria de Huang calificándolo como un «gran patriota y un tesoro nacional».

Ver más: Usuarios de Apple registran caída generalizada por actualización interna

En este sentido, el presidente puntualizó que NVIDIA debe continuar con su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación estadounidenses, con el fin de garantizar que la compañía acate sus obligaciones legales y proteja la seguridad nacional del país.

Es de recordar, que medios de comunicación indicaron que Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de NVIDIA el 12 de noviembre de 2026 tras salir a la luz revelaciones sobre relaciones extramaritales y sospechas de una posible operación de inteligencia extranjera.

Vídeo: El poder de la gratitud: ¿Cómo encontrar razones para agradecer hoy?