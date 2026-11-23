Charlotte, NC.- A partir del 1 de diciembre de 2026, una nueva ley de Carolina del Norte prohibirá la eliminación de baterías de iones de litio en vertederos de todo el estado. El condado Mecklenburg recuerda a residentes y empresas que desemboquen correctamente estas baterías recargables para ayudar a prevenir incendios en las instalaciones de residuos sólidos.

Mecklenburg County Solid Waste prohibió en 2025 las baterías de iones de litio en su vertedero Foxhole. La nueva ley estatal amplía la prohibición a todos los vertederos de Carolina del Norte, incluyendo Foxhole Landfill y Speedway Landfill.

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Las baterías de iones de litio se encuentran comúnmente en teléfonos móviles, portátiles, herramientas eléctricas y otros dispositivos recargables. Cuando se arrojan a la basura o se reciclan, estas pilas pueden dañarse o aplastarse durante la recogida y eliminación, creando un riesgo de incendio.

El condado Mecklenburg ha experimentado una media de dos incendios por semana debido a la eliminación incorrecta de baterías de iones de litio en sus instalaciones de residuos sólidos. Los incendios pueden interrumpir las operaciones, dañar equipos y poner en riesgo a los empleados y al medio ambiente.

«Los incendios que involucran baterías de iones de litio pueden ser especialmente peligrosos porque pueden propagarse rápidamente y ser difíciles de extinguir», dijo Matt Bixler, jefe de bomberos del condado Mecklenburg. «Deshacerse correctamente de estas baterías es un paso sencillo que los residentes y las empresas pueden dar para ayudar a proteger a los trabajadores, bomberos y a nuestra comunidad.»

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Los residentes pueden desechar de forma segura las baterías recargables en cualquier lugar Centros de reciclaje con personal o de servicio completo del condado Mecklenburg. Las empresas deben ponerse en contacto con los Servicios de Residuos Sólidos del Condado Mecklenburg para recibir ayuda con la correcta eliminación de baterías enviando un correo electrónico a SolidWaste@MeckNC.gov.

Finalmente para más información sobre ubicaciones de eliminación y reciclaje de baterías de iones de litio, visite MeckNC.gov/Batteries.

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