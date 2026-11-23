Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que un migrante de nacionalidad venezolana y presunto integrante de la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA), se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer robo bancario y daños a computadoras protegidas tras participar en un esquema de manipulación de cajeros automáticos (jackpotting) en cinco estados de Nueva Inglaterra.

De acuerdo con un comunicado, el detenido identificado como Moisés Alejandro Martínez-Gutiérrez, de 29 años ingresó de manera irregular a territorio estadounidense en agosto de 2022 y fue liberado durante la administración anterior, recibiendo posteriormente una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración el 19 de agosto de 2025, la cual se ejecutará una vez que cumpla su sentencia penal.

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Vinculados en diversos delitos

Indicaron que el acusado fue detenido el 6 de febrero en Augusta, Maine, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un intento de robo. Posteriormente, una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) lo vinculó con un total de tres robos consumados y tres intentos ejecutados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en localidades de Connecticut, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Maine.

Por otro lado, según las pesquisas federales, el grupo delictivo operaba abriendo los cajeros con llaves especiales e inyectando software malicioso (malware) mediante teléfonos celulares y dispositivos electrónicos para anular los límites de retiro y obligar a las máquinas a dispensar la totalidad de su efectivo.

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, destacó que este resultado forma parte de la ofensiva nacional liderada por la HSTF integrada por más de 20 agencias federales y socios estatales e internacionales para desarticular redes criminales transnacionales y expulsar del país a individuos que representan amenazas para la seguridad pública.

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