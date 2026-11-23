Charlotte, NC.- Charlotte recibirá a la cantante, compositora y poeta estadounidense Jhené Aiko con su espectáculo Ark to Agartha: una experiencia de fantasía en Westside, una propuesta que promete combinar música, imaginación y elementos de sanación sonora. La presentación tendrá lugar el miércoles 7 de abril, a las 7:00 p. m., en el Spectrum Center.

Con más de una década de trayectoria, Aiko ha construido una identidad artística que combina el R&B contemporáneo con letras introspectivas, referencias espirituales y sonidos vinculados con la meditación y el bienestar emocional. Su particular estilo vocal y la incorporación de mantras y cuencos de cristal forman parte de una propuesta que busca ofrecer al público una experiencia musical diferente.

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La artista, originaria de Los Ángeles y madre de dos hijos, alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera en 2020 con el lanzamiento de Chilombo. El álbum superó los 3.000 millones de reproducciones en todo el mundo y obtuvo tres nominaciones al Grammy, incluida la categoría Álbum del Año.

La producción también consiguió la certificación platino y acumuló siete sencillos con certificaciones de oro y platino. Además, alcanzó el primer lugar de las listas en dos oportunidades y recibió reconocimientos de distintas organizaciones de la industria musical, entre ellos el premio NAACP Image al Álbum Destacado.

Su evolución artística continuó con Westside Whimsy, trabajo que alcanzó el número uno del Billboard 200 durante dos semanas desde su lanzamiento y marcó el primer liderazgo de un álbum suyo en ese ranking, según la información promocional de su trayectoria.

En 2024, Aiko amplió su trabajo hacia el bienestar integral con la creación de GOTOHEAL, una plataforma enfocada en la sanación, la protección y la restauración. El proyecto reúne iniciativas como Jhenetics, dedicada a productos de bienestar; Sleep Soul, que desarrolla paisajes sonoros para favorecer el descanso y la claridad emocional; y sus reconocidos mantras curativos.

Ese mismo año, la cantante recorrió 36 ciudades con su gira MAGIC HOUR, que agotó las entradas de sus presentaciones. En otoño de 2025 también compartió algunas fechas de la gira BREEZY BOWL junto a Chris Brown.

Su llegada a Charlotte representa una nueva oportunidad para que el público disfrute de una propuesta que conecta música, expresión personal y espiritualidad.

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