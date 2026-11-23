Charlotte, NC.- La semana de Acción de Gracias movilizará a millones de conductores en Carolina del Norte. Ante el incremento de los desplazamientos por las celebraciones familiares, las autoridades recomiendan planificar los recorridos y elegir horarios estratégicos para evitar largas demoras en las principales carreteras del estado.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), en coordinación con la firma de análisis vial INRIX, calcula que más de 2,3 millones de habitantes de Carolina del Norte viajarán por carretera durante este período. Las proyecciones también anticipan dificultades de circulación en los corredores interestatales y las zonas metropolitanas con mayor concentración de vehículos.

De acuerdo con las previsiones, el martes 24 de noviembre conviene salir antes de la 1:00 p. m., mientras que el miércoles 25 resulta preferible iniciar el recorrido antes del mediodía. Ambas jornadas registrarán mayor congestión durante la tarde, especialmente entre las 2:00 p. m. y las 8:00 p. m. del martes, y desde las 12:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. del miércoles.

El jueves 26, día de Thanksgiving, ofrece mejores condiciones para conducir, ya que los pronósticos no anticipan picos importantes de circulación.

El regreso también exige planificación

Quienes aprovechen el fin de semana largo para viajar deberán prestar atención al regreso. El viernes 27 conviene salir antes del mediodía, mientras que el sábado 28 y el domingo 29 presentan mayores complicaciones después de las 12:00 p. m.

El lunes 30 de noviembre también podría registrar demoras durante la tarde, especialmente entre las 2:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Entre las rutas que requieren mayor atención figuran las interestatales I-77, I-85, I-40 e I-95, además de los accesos a Charlotte y Raleigh.

Para facilitar la circulación, el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) suspenderá la mayoría de los cierres de carriles por obras desde el martes 24 hasta el lunes 30 de noviembre a las 6:00 p. m.

Dónde consultar el estado de las carreteras

Antes de iniciar cualquier recorrido, los conductores pueden revisar accidentes, desvíos y cámaras de vigilancia mediante DriveNC.gov o llamar al 511 dentro de Carolina del Norte.

Las previsiones completas de viaje están disponibles en AAA, Watauga Online y Hawthorne Driving Traffic School.

Planificar la salida, revisar las condiciones viales y evitar las horas de mayor circulación ayudará a reducir las demoras y favorecerá desplazamientos más seguros durante uno de los períodos de mayor movilidad del año.

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