Charlotte, NC.- El mago mallorquín Pep Biel obró su magia y le dio la victoria al Charlotte FC con un gol en el último tiro del partido.

El Crown se puso en ventaja de 1-0 en la serie con el gol de la victoria en el minuto 90+12, derrotando al Chicago Fire FC por 2-1.

“En este deporte, los detalles marcan la diferencia, y hoy lo hemos vuelto a ver”, dijo Dean Smith. “Estoy muy contento con el nivel de juego, y creo que eso es una de las cosas que más me satisface. La forma en que les plantamos cara, las ocasiones que creamos… creo que esa es la faceta diferente de nuestro equipo que me gusta”.

Si bien la segunda mitad fue la que ofreció mayor emoción, ambos equipos tuvieron oportunidades en la primera mitad, a pesar de que el partido terminó sin goles después de 45 minutos.

Un error del Charlotte FC le dio al Chicago su primer disparo de la noche en el minuto 6, pero Kristijan Kahlina realizó la parada. En el minuto 28, Robert Lewandowski tuvo una oportunidad dentro del área, pero no pudo rematar a portería. Lewandowski tuvo otra oportunidad justo antes del final de la primera mitad, con el balón rodando frente a la red, listo para que lo empujara al fondo de la red. Sin embargo, el delantero polaco dudó un segundo y el balón pasó de largo sin que nadie lo tocara.

Idan Toklomati fue el protagonista de las primeras ocasiones de gol del The Crown. En el minuto 15, su remate de volea dentro del área se fue por encima del travesaño. En el minuto 29, tuvo la mejor oportunidad del Charlotte FC hasta ese momento. Biel centró el balón a Allan Saint-Maximin en la banda izquierda. Maxi avanzó por el campo y habilitó a Toklomati dentro del área, dejándolo solo frente a Chris Brady. El portero del Fire realizó una gran parada con el pie ante Toklomati, manteniendo el marcador en cero. Lee también: Cuatro jugadores del Charlotte FC son convocados a sus selecciones nacionales

“(Idan Toklomati) estuvo bien posicionado”, dijo Smith. “Conectó muy bien algunos balones; si hubiera aprovechado el pase de Maxi, probablemente habría marcado, pero en general su actuación fue buena. Creo que aguantó bien el balón. Compitió bien contra un jugador corpulento como (Jack) Elliott y nos impulsó hacia adelante en el campo”.

Un minuto después, Maxi intentó un disparo que curvó el balón hacia la derecha de la portería, pero se fue ligeramente desviado. Toklomati intentó un disparo similar en el minuto 38, pero esta vez Brady se vio obligado a desviarlo fuera.

“Creo que hablamos mucho de las jugadas a balón parado en los entrenamientos; todos sabemos qué hacer en ellas”, dijo Abada. “Simplemente presentía que el balón estaría dentro del área y estoy muy contento de haber marcado. Lo más importante para mí es que estoy muy feliz de que hayamos ganado el partido. Nos da mucha confianza para seguir adelante”.

Si bien la segunda mitad fue la que ofreció mayor emoción, ambos equipos tuvieron oportunidades en la primera mitad, a pesar de que el partido terminó sin goles después de 45 minutos.

Un error del Charlotte FC le dio al Chicago su primer disparo de la noche en el minuto 6, pero Kristijan Kahlina realizó la parada. En el minuto 28, Robert Lewandowski tuvo una oportunidad dentro del área, pero no pudo rematar a portería. Lewandowski tuvo otra oportunidad justo antes del final de la primera mitad, con el balón rodando frente a la red, listo para que lo empujara al fondo de la red. Sin embargo, el delantero polaco dudó un segundo y el balón pasó de largo sin que nadie lo tocara. Lee también: Charlotte FC pierde contra Portland Timbers

Idan Toklomati fue el protagonista de las primeras ocasiones de gol del The Crown. En el minuto 15, su remate de volea dentro del área se fue por encima del travesaño. En el minuto 29, tuvo la mejor oportunidad del Charlotte FC hasta ese momento. Biel centró el balón a Allan Saint-Maximin en la banda izquierda. Maxi avanzó por el campo y habilitó a Toklomati dentro del área, dejándolo solo frente a Chris Brady. El portero del Fire realizó una gran parada con el pie ante Toklomati, manteniendo el marcador en cero.

“(Idan Toklomati) estuvo bien posicionado”, dijo Smith. “Conectó muy bien algunos balones; si hubiera aprovechado el pase de Maxi, probablemente habría marcado, pero en general su actuación fue buena. Creo que aguantó bien el balón. Compitió bien contra un jugador corpulento como (Jack) Elliott y nos impulsó hacia adelante en el campo”.

Un minuto después, Maxi intentó un disparo que curvó el balón hacia la derecha de la portería, pero se fue ligeramente desviado. Toklomati intentó un disparo similar en el minuto 38, pero esta vez Brady se vio obligado a desviarlo fuera.