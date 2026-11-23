Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por homicidio en la cuadra 100 Orchard Trace, en North Tryon Division.

El domingo 22 de noviembre, poco antes de la medianoche, agentes de policía respondieron a una llamada por agresión con arma mortal en la cuadra 100 Orchard Trace. Al llegar, encontraron a una víctima con una herida de bala. El personal médico confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. También estuvieron presentes representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a las Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CFD) y personal médico.

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La investigación de este caso está en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará a medida que se obtenga más información. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Casperson es el detective principal asignado a este caso.

El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través de http://charlottecrimestoppers.com/ . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261122-2345-00.

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