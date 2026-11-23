Charlotte, NC.- Líderes comunitarios, empleados, voluntarios, organizaciones de rescate y defensores del bienestar animal se reunieron para celebrar el inicio de la construcción del nuevo Centro de Adopción de Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control, una importante inversión en el bienestar de los animales de nuestra comunidad.

La nueva instalación, de aproximadamente 42.768 pies cuadrados, estará ubicada en 5400 S. Tryon St. y ha sido diseñada para ofrecer un entorno acogedor tanto para los residentes como para las mascotas. Este proyecto de $30 millones ayudará a aliviar la sobrepoblación del refugio actual y fortalecerá los esfuerzos relacionados con adopciones, hogares temporales (foster), reunificaciones y alianzas con organizaciones de rescate que generan resultados positivos para los animales.

«Este centro ayudará a reducir la presión sobre las instalaciones de Byrum Road y brindará más oportunidades para que los animales encuentren hogares permanentes», dijo la concejal del Distrito 3, Joi Mayo. «Para los residentes que encuentran una mascota perdida, las familias listas para adoptar, los voluntarios, hogares temporales y grupos de rescate, este será otro lugar al que acudir y otra forma de ser parte de la solución».

La nueva instalación representa años de planificación, colaboración y defensa comunitaria enfocados en fortalecer los recursos de bienestar animal en Charlotte. El centro prácticamente duplicará la capacidad de la ciudad para cuidar animales y conectarlos con hogares amorosos.

«Cuando invertimos en una instalación pública, estamos tomando decisiones sobre lo que nuestra comunidad necesita hoy y para lo que queremos estar preparados mañana», expresó la concejal general Dimple Ajmera. «Este centro reúne ambas responsabilidades al expandir la capacidad para atender animales mientras crea una instalación sostenible, accesible y diseñada para servir a nuestra comunidad durante muchos años».

El centro de adopción también apoyará los objetivos de sostenibilidad de la ciudad mediante un diseño totalmente eléctrico y la búsqueda de la certificación LEED. Además, se planea construir una nueva parada de autobús cerca de la instalación para mejorar el acceso de residentes, voluntarios y empleados que dependen del transporte público.

La ceremonia de inicio de construcción también contó con la participación de Larry Sprinkle, reconocido comunicador y defensor del bienestar animal, además de presentador del segmento Tuesday Tailwagger de WCNC.

«Lo que he visto es una organización que nunca ha dejado de buscar maneras de hacer más», comentó Sprinkle. «Ha adoptado programas innovadores que ayudan a las mascotas a permanecer con sus familias; ha ampliado las oportunidades de voluntariado y hogares temporales más que cualquier otra organización; ha fortalecido alianzas con grupos de rescate de toda la región; y ha mejorado el enriquecimiento y cuidado de los animales mientras esperan encontrar un hogar permanente».

Esta instalación responde a una prioridad de larga data de la comunidad: mejorar las condiciones del refugio, aumentar la capacidad de adopción y promover resultados más humanitarios para los animales bajo el cuidado de la ciudad. A través de adopciones, reunificaciones, programas de hogares temporales y colaboraciones con organizaciones de rescate, el centro fortalecerá la capacidad de la comunidad para atender a los animales que más lo necesitan.

Para obtener más información sobre el proyecto del Centro de Adopción y ver la ceremonia de inicio de construcción, visite la página del proyecto.

Enlace para ver fotos: https://photos.app.goo.gl/ J7oSU2mN5BHFL24p9

Video: Rápidos y furiosos