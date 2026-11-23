Atlanta.— Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) emitieron una alerta preventiva dirigida a los adultos de 65 años o más y a personas con afecciones médicas subyacentes, recordando que estos sectores enfrentan un mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de COVID-19 durante el avance de la temporada de enfermedades respiratorias.

A través de sus redes sociales, la agencia sanitaria destacó la importancia del consentimiento informado para tomar decisiones médicas adecuadas y exhortó a los ciudadanos a consultar con su proveedor de atención médica para recibir orientación personalizada según sus necesidades y condiciones particulares de salud.

De acuerdo con las directrices del organismo, patógenos comunes como el COVID-19, la influenza y el virus respiratorio sincitial (VRS) generan cada año millones de contagios, miles de hospitalizaciones y fallecimientos en territorio estadounidense, por lo que adoptar hábitos cotidianos resulta clave para reducir el impacto sanitario.

If you’re 65 or older or have an underlying medical condition, you are at increased risk of getting severe COVID-19. As respiratory virus season continues, take steps to protect yourself: https://t.co/fp6SFeoNx4 Informed consent is critical to making the health care decisions… pic.twitter.com/zNXkDA3NEn — CDC (@CDCgov) November 23, 2026

Piden mantener al día las vacunas

En este sentido, como parte de las estrategias esenciales recomendadas para toda la población, los CDC subrayaron la necesidad de mantener al día las vacunas recomendadas antes de que aumente la propagación comunitaria, practicar una higiene constante mediante el lavado frecuente de manos y desinfección de superficies, y procurar una mejor ventilación o aire más limpio en hogares y espacios laborales.

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Por otro lado, en un comunicado, enfatizaron que en caso de contraer una infección respiratoria, las autoridades sanitarias indicaron que es indispensable permanecer en casa y alejado de otras personas para cortar las cadenas de contagio, especialmente si se convive o se tiene contacto cercano con individuos susceptibles a complicaciones médicas.

Asimismo, el organismo enfatizó que quienes presenten síntomas y sospechen tener COVID-19 deben buscar tratamiento médico dentro de los primeros 5 a 7 días desde el inicio del malestar, advirtiendo que la intervención oportuna en pacientes con factores de riesgo disminuye significativamente la probabilidad de hospitalización o enfermedad severa.

Por último, los CDC recordaron que medidas adicionales como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y las pruebas diagnósticas ofrecen una capa extra de resguardo en entornos con alta circulación viral o cuando se desconoce la vulnerabilidad de las personas alrededor.

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