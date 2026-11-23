Iredell, NC.- Las autoridades del condado Iredell, en Carolina del Norte, arrestaron a Christopher Isaac Stuckey, de 25 años, por incumplir las restricciones de residencia que deben respetar las personas condenadas por delitos sexuales. El hombre vivía en una propiedad ubicada a menos de 1.000 pies (aproximadamente 305 metros) de una guardería infantil, en la localidad de Mooresville.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff del Condado Iredell, los agentes localizaron a Stuckey en una vivienda situada en 170 Mooresville Commons Way. Durante el procedimiento, el hombre opuso resistencia y agredió físicamente al oficial K. Robbins, a quien golpeó en varias oportunidades.

El enfrentamiento provocó lesiones al funcionario policial y daños en parte de su equipamiento de trabajo, entre ellos la funda de su arma de fuego, la funda de su radio de comunicaciones y su uniforme.

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La Oficina del Sheriff destacó el incidente a través de una publicación en la que también hizo referencia a la intervención del agente Robbins. El organismo señaló que el enfrentamiento generó preocupación entre quienes escucharon la comunicación policial durante el operativo, especialmente por los sonidos que transmitió el botón de emergencia del equipo de radio.

Tras controlar la situación, los funcionarios formalizaron varias acusaciones contra Stuckey, relacionadas tanto con la agresión al agente como con el incumplimiento de las restricciones legales que regulan la residencia de personas condenadas por delitos sexuales.

Cargos

Entre los cargos que enfrenta figuran:

Agresión a un agente del orden público que provocó lesiones.

Residencia ilegal de un delincuente sexual condenado cerca de un lugar de trabajo.

Daños a propiedad personal.

Lesiones a un funcionario público.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de supervisar el cumplimiento de las restricciones que buscan mantener a las personas condenadas por determinados delitos sexuales alejadas de espacios sensibles, como guarderías y otros establecimientos vinculados con la atención infantil.

Las autoridades del condado Iredell no ofrecieron detalles adicionales sobre las lesiones que sufrió el oficial Robbins ni sobre las próximas actuaciones judiciales contra el detenido.

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Stuckey deberá responder ante la justicia por los cargos que presentó la Oficina del Sheriff. La investigación también permitirá establecer las circunstancias exactas del incumplimiento de las restricciones de residencia y el desarrollo del enfrentamiento durante su arresto.

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