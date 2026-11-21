Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump promulgó el viernes 20 de noviembre de 2026 la ley H.R. 10159, mediante la cual se autoriza al secretario del Ejército a transferir al estado de Carolina del Norte una parcela de propiedad inmobiliaria ubicada dentro de la instalación militar de Fort Bragg, con el propósito de que el gobierno estatal construya un hogar para veteranos.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, explicó que la transferencia de estos terrenos permitirá ampliar la infraestructura de asistencia y residencia destinada al personal militar retirado en esa entidad, en el marco de un paquete de tres nuevas leyes aprobadas por el Congreso y ratificadas por el Ejecutivo.

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Trump firmó ley sobre antecedentes penales

De la misma manera, en segundo lugar, el mandatario firmó la Ley de Acceso a Antecedentes Penales de 2026 (H.R. 8352), normativa que faculta al Departamento de Justicia (DOJ) a intercambiar registros de identificación penal con agencias estatales, del Distrito de Columbia y de territorios estadounidenses encargadas de fijar estándares y capacitación para agentes del orden público.

Asimismo, entró en vigor la Ley de Claridad sobre la Edad de Reclamación (H.R. 5284), orientada a modificar determinada terminología utilizada oficialmente por la Administración del Seguro Social (SSA) para facilitar la comprensión de los plazos entre los beneficiarios.

En este sentido, la Casa Blanca, informó que con la promulgación de estas tres legislaciones, la administración federal formaliza medidas dirigidas tanto al bienestar de los veteranos en Carolina del Norte como a la modernización administrativa del Seguro Social y el fortalecimiento de los controles en las corporaciones policiales.

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