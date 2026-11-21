Haití.- La Fuerza Armada de El Salvador informó que tres militares salvadoreños fallecieron y otro resultó herido tras registrarse una detonación accidental mientras manipulaban material explosivo en uno de sus campamentos desplegados en Haití.

EN DESARROLLO: Lamentamos informar que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Dos perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos están… — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) November 20, 2026

De acuerdo con el reporte inicial de la institución castrense en sus redes sociales, el incidente afectó a cuatro efectivos que realizaban labores técnicas en la base operativa, provocando la muerte inmediata de dos soldados y dejando a otros dos con lesiones de gravedad.

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Funcionario militar herido fuera de peligro

Asimismo, posteriormente, la Fuerza Armada actualizó el balance detallando que uno de los militares heridos fue evacuado por vía aérea hacia un centro hospitalario en República Dominicana, donde falleció mientras recibía atención médica especializada.

ACTUALIZACIÓN: Lamentamos informar que uno de los dos elementos salvadoreños que resultaron heridos en la detonación accidental ocurrida en uno de los campamentos en Haití falleció mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde había sido… https://t.co/ujR2mnXhfO — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) November 21, 2026

Respecto al cuarto efectivo involucrado en la explosión, las autoridades militares confirmaron que ya se encuentra fuera de peligro y continúa bajo observación médica.

Por último, la institución expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y seres queridos de los tres soldados fallecidos durante el cumplimiento de su misión en territorio haitiano.

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