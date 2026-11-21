Lima.- El fuerte sismo de magnitud 6,7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre en el departamento peruano de Junín dejó al menos una persona herida en Lima, además de decenas de viviendas afectadas, daños en centros educativos y de salud, bloqueos viales e interrupciones en el suministro eléctrico en varias regiones del centro del país.

A través de diversos medios de comunicación que la persona herida es una menor de 17 años, quien fue impactada por el desprendimiento de concreto en una galería del Cercado de Lima.

🚨 | Nuestros prevencionistas auxiliaron a dos jóvenes en el jirón Andahuaylas: una de ellas resultó herida por el desprendimiento de un fragmento de concreto y fue trasladada por el SAMU al Hospital Dos de Mayo; asimismo, brindaron asistencia a una joven gestante que presentó un… pic.twitter.com/BvBBkEzKpc — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 21, 2026

De acuerdo con los balances preliminares difundidos por las autoridades, el movimiento telúrico provocó afectaciones en al menos 39 viviendas distribuidas en las localidades de San Pedro de Cajas, Ulcumayo y Pichanaqui (Junín), así como en Ticlacayán (Pasco), junto con daños estructurales en el primer piso del hospital de Pichanaqui, una sede de la Universidad Peruana Los Andes en Chanchamayo y una iglesia.

#Sismo | Ante el sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín, personal de Prevención @GRDMML brindó orientación a transeúntes en la Plaza de Armas y comerciantes del Mercado Central y Mesa Redonda, reforzando las recomendaciones para actuar con calma y prevenir riesgos. En… pic.twitter.com/kNSJmRgFsT — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 21, 2026

Organismos de emergencia desplegado tras el terremoto

Por otro lado, el gobierno de Perú en un comunicado indicó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que continúan desplegadas las acciones de respuesta articuladas entre los tres niveles de gobierno para atender a la población y completar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las zonas impactadas.

Ver más: Perú y Ecuador reafirman su alianza estratégica con la Declaración de Lima

Asimismo, se conoció que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) activó su plan de contingencia y movilizó cuadrillas técnicas hacia los puntos afectados por los cortes de luz en Junín y Pasco con el fin de restablecer progresivamente el servicio eléctrico en condiciones seguras.

De la misma manera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria DEVIANDES confirmaron que ya culminaron las labores de limpieza y rehabilitación en la Zonal Junín-Pasco y en los sectores de Tornamesa, Surco y Matucana, restableciendo el tránsito vehicular tras deslizamientos menores, mientras el Consorcio Vial Puma continúa retirando escombros en el tramo Tomayquichua-Ambo.

Mientras que, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) puso a disposición la capacidad operativa de 27 Tambos en Junín y del Tambo San Juan de Yanacachi en Pasco, manteniendo el monitoreo permanente junto a las autoridades locales para canalizar asistencia oportuna a los damnificados.

Vídeo: 🇵🇪 PAPA LEÓN XIV EN EL PERÚ: UN REENCUENTRO CON SU PUEBLO Y UN MENSAJE DE FE Y ESPERANZA