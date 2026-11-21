Washington.- La congresista demócrata Ayanna Pressley dirigió una carta oficial al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph B. Edlow, exigiendo la corrección inmediata de fallas en los sistemas federales de verificación que mantienen en un limbo administrativo a los ciudadanos salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la legisladora advirtió que la falta de publicación de un nuevo aviso en el Registro Federal tras el vencimiento de la prórroga previa el pasado 9 de septiembre ha provocado que trabajadores y familias salvadoreñas pierdan empleos, licencias de conducir y prestaciones del Seguro Social, pese a que USCIS indicó en su portal web que conservan sus protecciones vigentes hasta nuevo aviso.

The Trump Admin. is leaving Salvadoran TPS holders in limbo by failing to extend TPS. As a result, Salvadoran workers & families have lost their hard-earned benefits. We're urging @SecMullinDHS & USCIS to extend TPS for El Salvador & ensure benefits for Salvadoran TPS holders. pic.twitter.com/ami7UqnIBa — Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) November 20, 2026

Instan actualizar los registros en SAVE y E-Verify

De la misma manera, indicó que los sistemas SAVE y E-Verify no reflejan de manera actualizada la validez de los permisos de trabajo y la presencia legal de estos beneficiarios. Como ejemplo de las consecuencias de esta descoordinación, Pressley citó el caso de un residente de Massachusetts a quien la Administración del Seguro Social (SSA) suspendió sus pagos en octubre y le exigió el reembolso de más de 1.200 dólares en un plazo de 30 días tras catalogarlo erróneamente sin estatus legal.

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En este sentido, la congresista instó a las autoridades migratorias a actualizar de inmediato los registros en SAVE y E-Verify, emitir directrices claras por escrito dirigidas a empleadores y agencias estatales, y ordenar al Seguro Social revertir las cancelaciones indebidas de beneficios basadas en datos desactualizados.

Por último, Pressley subrayó que una nota informativa en una página web no sustituye las instrucciones formales ni la sincronización técnica de las plataformas gubernamentales, reclamando que se garantice la continuidad del TPS para El Salvador y la restitución de todos los derechos retenidos injustamente.

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