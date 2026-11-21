Detroit.— La Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) exhortó a los viajeros que planean cruzar las fronteras terrestres de Detroit, Port Huron y Sault Ste. Marie a prepararse con anticipación y prever posibles demoras durante el feriado de Acción de Gracias.

En un comunicado, indicaron que ante el incremento previsto en el flujo de pasajeros y vehículos, la agencia recomendó revisar previamente los requisitos de ingreso, calcular tiempo adicional en aeropuertos y cruces terrestres, y brindar información completa y precisa al momento de la inspección.

De la misma manera, advirtieron que omitir la declaración de productos agrícolas, compras o dinero en efectivo puede derivar en retrasos, multas o el decomiso de artículos.

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CBP insta declarar los productos alimenticios

Entre las principales pautas emitidas por los oficiales fronterizos y especialistas agrícolas destacan:

Documentación y registro I-94: Portar pasaportes vigentes junto con los documentos que respalden el motivo del viaje, instando a los visitantes internacionales a tramitar con antelación su formulario I-94 en línea o mediante la aplicación gratuita CBP Link .

Portar pasaportes vigentes junto con los documentos que respalden el motivo del viaje, instando a los visitantes internacionales a tramitar con antelación su formulario I-94 en línea o mediante la aplicación gratuita . Alimentos y mascotas: Declarar todos los productos alimenticios —dado que muchos artículos tradicionales están restringidos o prohibidos para prevenir plagas y enfermedades agrícolas— y gestionar con suficiente tiempo los certificados veterinarios requeridos para viajar con mascotas.

Declarar todos los productos alimenticios —dado que muchos artículos tradicionales están restringidos o prohibidos para prevenir plagas y enfermedades agrícolas— y gestionar con suficiente tiempo los certificados veterinarios requeridos para viajar con mascotas. Sustancias prohibidas y divisas: Evitar transportar marihuana o productos con THC, ya que continúan siendo ilegales bajo la ley federal estadounidense pese a su estatus en ciertas jurisdicciones locales, y declarar obligatoriamente montos superiores a 10.000 dólares en efectivo o instrumentos monetarios al entrar o salir del país.

Evitar transportar marihuana o productos con THC, ya que continúan siendo ilegales bajo la ley federal estadounidense pese a su estatus en ciertas jurisdicciones locales, y en efectivo o instrumentos monetarios al entrar o salir del país. Tiempos de espera: Consultar con antelación las tendencias y los tiempos de espera en tiempo real en los puertos de entrada para evitar las horas de mayor congestión.

Por último, CBP recordó a ciudadanos estadounidenses y visitantes internacionales consultar sus portales oficiales Know Before You Go y Know Before You Visit para verificar las normativas vigentes antes de emprender su desplazamiento.

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