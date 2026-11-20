Washington.- La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, designó a Kirsten A. Davies, quien hasta ahora se desempeñaba como directora de Información del Pentágono, para encabezar la Oficina del Director Nacional Cibernético.

De acuerdo con el comunicado, Davies liderará una estrategia cibernética bajo el enfoque de «Estados Unidos Primero», orientada a tratar la ciberseguridad como un asunto de seguridad nacional y a mantener el dominio y la protección del país en el ciberespacio.

De la misma manera, destacaron que el nombramiento recibió el respaldo inmediato de altos funcionarios de la administración, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica, Michael Kratsios, quienes resaltaron sus casi dos décadas de trayectoria tecnológica y su desempeño en el sector defensa.

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Destacan la modernización de la ciberseguridad

Por otro lado, la Casa Blanca destacó las principales acciones ejecutadas durante la gestión de Trump en materia de defensa digital, incluyendo la modernización de la ciberseguridad militar y de inteligencia, la incautación de plataformas de piratería informática vinculadas a China que atacaban infraestructuras críticas como la NASA y la Reserva Federal, y la imposición de sanciones contra redes de ransomware.

En este sentido, el ejecutivo subrayó la implementación de inteligencia artificial para proteger redes federales, la exigencia de criptografía poscuántica para sistemas gubernamentales de alto valor hacia 2030 y el bloqueo de enrutadores extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional.

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