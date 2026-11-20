San Francisco.- El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en California, resolvió mantener en pausa el restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, otorgándose un plazo adicional de siete días para evaluar el caso tras un recurso de urgencia presentado por la administración de Donald Trump.

Así se conoció a través de diversos medios de comunicación, en donde indicaron que la decisión fue emitida mediante un auto judicial luego de que el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, solicitara la intervención inmediata de la Corte Suprema de Estados Unidos ante el inminente vencimiento de la suspensión previa previsto para el viernes 20 de noviembre.

Asimismo, trascendió que con esta medida, la corte federal concedió al DHS una «suspensión administrativa» antes de dictar un nuevo pronunciamiento de fondo sobre el programa migratorio, que ampara a unos 350.000 venezolanos y se encuentra en el centro de una prolongada disputa judicial desde que el Ejecutivo anuló en enero de 2025 la prórroga de 18 meses aprobada al cierre del mandato anterior.

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¿Qué significa para los venezolanos en Estados Unidos que aprobaran mantener suspendido el TPS? Esto es lo que puede pasar ahorahttps://t.co/DHwhFtsWcw — NTN24 (@NTN24) November 19, 2026

Mullin rechaza la reactivación del TPS para venezolanos

Por otro lado, medios de comunicación recordaron que el litigio escaló previamente hasta el Tribunal Supremo, instancia que en octubre de 2025 frenó los fallos favorables a los beneficiarios y en junio pasado fijó límites a la revisión judicial de las decisiones gubernamentales sobre el TPS en el caso Mullin v. Doe precedente con el que el gobierno también revocó protecciones para ciudadanos de Haití y Siria, devolviendo posteriormente el expediente venezolano al Noveno Circuito.

“Por el momento nada cambia, todo sigue suspendido”, dice el abogado sobre el TPS para los venezolanos https://t.co/8Phn3d7sFw — CNN en Español (@CNNEE) November 20, 2026

Por último, trascendió que Mullin calificó de «inexplicable» la demora de la corte de apelaciones en pronunciarse, advirtiendo que de haberse reactivado el beneficio, el DHS se habría visto obligado a liberar a cerca de 1.800 venezolanos detenidos en el marco de sus operativos migratorios.

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