Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por homicidio en una zona boscosa en la cuadra 1300 Tarrington Avenue en Eastway Division. La víctima en este caso era un hispano llamado Daniel DeJesus Velasquez Mejia, de 21 años.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su fallecimiento.

El hecho

El miércoles 18 de noviembre, aproximadamente a las 8:19 a. m., los agentes respondieron a una llamada de búsqueda en la cuadra 1300 de la avenida Tarrington. Tras la investigación, encontraron a una víctima en una zona boscosa con una aparente herida de bala. La víctima fue declarada muerta en el lugar.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones y de los Servicios de Atención a las Víctimas del CMPD también acudieron para prestar asistencia.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Wallace es el responsable principal del caso.

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El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261118-0819-00.

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