Tallahassee.— El fiscal general de Florida, James Uthmeier, emitió una opinión legal dirigida a la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, en la que advierte que rescindir o dar por terminado un acuerdo migratorio 287(g) ya vigente sin justificación suficiente constituiría una política santuario prohibida y violaría los estatutos estatales.

A través de sus redes sociales, se conoció que la advertencia se originó tras una consulta formal de la municipalidad sobre la obligatoriedad de suscribir este tipo de convenios con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la legalidad de revocar un pacto previamente ejecutado.

Uthmeier precisó que si bien no suscribir inicialmente un acuerdo 287(g) no infringe por sí solo la legislación de Florida, en consonancia con la postura estatal en el caso City of South Miami v. DeSantis, decidir abandonarlo posteriormente demostraría una falta de «mejores esfuerzos» para respaldar la aplicación de las leyes federales de inmigración.

As we told the Doral City Council yesterday, walking back from a 287(g) agreement would demonstrate forbidden sanctuary policies and a lack of best efforts to support federal immigration enforcement. Supporting our federal partners and protecting our sovereignty isn't optional,… https://t.co/vcgPVyA4Xy pic.twitter.com/dceR72Omfm — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) November 19, 2026

Piden proteger la soberanía

Por otro lado, el dictamen recuerda que el Capítulo 908 de los Estatutos de Florida, promulgado en 2019 y ampliado mediante reformas en 2022 y 2025, prohíbe expresamente a condados y municipalidades adoptar o mantener políticas santuario que limiten o impidan la cooperación de las fuerzas policiales locales con las agencias federales.

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En este sentido, el documento subraya que los acuerdos 287(g) autorizan a oficiales locales a desempeñar funciones de investigación, aprehensión y detención migratoria bajo supervisión federal, y advirtió al Concejo Municipal de Doral que respaldar a los socios federales y proteger la soberanía no es opcional, sino un mandato legal.

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