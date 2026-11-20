Quito.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avanzó en su agenda regional de seguridad tras sostener reuniones bilaterales con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el mandatario de Honduras, Nasry Asfura, enfocadas en el combate al crimen organizado transnacional y el resguardo fronterizo.

A través de las redes sociales, se conoció que en el caso de Quito, Hegseth se reunió con Noboa en el Palacio de Carondelet para reafirmar el respaldo estadounidense en la lucha contra las redes narcoterroristas a lo largo del Pacífico Oriental y sus fronteras.

Earlier today, I met with Ecuador’s President Daniel Noboa to reaffirm our steadfast support for Ecuador’s fight against narco-terrorists.



We discussed our shared commitment to confronting narco-terrorist threats, strengthening border security, and delivering decisive results… pic.twitter.com/KWdBAykzQF — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 19, 2026

De la misma manera, según informó la Presidencia de Ecuador, ambos líderes evaluaron los avances de la cooperación bilateral y coordinaron nuevas medidas operativas para enfrentar a los cárteles, destacando el papel de Ecuador como miembro fundador de la coalición regional contra estas estructuras delictivas (A3C).

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo una reunión con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, con quien dialogaron sobre los avances en cooperación entre las dos naciones y coordinaron nuevas medidas a tomarse para reforzar la seguridad y la lucha contra los… pic.twitter.com/FQIFdYbwD7 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) November 19, 2026

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Sostuvo reunión con Asfura

Posteriormente, el jefe del Pentágono sostuvo un encuentro con el presidente hondureño, Nasry Asfura, en la Base Aérea Soto Cano (Palmerola), donde abordaron estrategias de seguridad fronteriza mediante Áreas de Defensa Nacional, cooperación cibernética y el desmantelamiento de amenazas criminales.

I appreciated the opportunity to meet with President Asfura at Soto Cano Air Base to discuss border security through National Defense Areas, cyber cooperation, and dismantling narco-terrorist threats. Today, we announced an initial down payment of $13.5M in military equipment to… pic.twitter.com/NOLtz7bH10 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 20, 2026

Durante su visita a Honduras, Hegseth anunció un desembolso inicial de 13.5 millones de dólares en equipamiento militar destinado a fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas hondureñas, subrayando que el Departamento de Guerra continuará dotando de herramientas críticas a sus socios regionales.

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