San Salvador.— El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó la noche del jueves 19 de noviembre su postulación para buscar un tercer período consecutivo en los comicios del próximo 28 de febrero, respaldado por altos índices de aceptación ciudadana y en medio de la intervención militar salvadoreña contra grupos criminales en Haití.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el mandatario cuenta con el respaldo de al menos un 80 % de aprobación. Además, el mandatario de 45 años perfila con amplia ventaja su continuidad por un nuevo mandato de seis años, amparado en los resultados de su estrategia de seguridad y en una polémica reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida.

¡Estamos listos para la #Operación2027! 🇸🇻 Nuestra Fórmula Presidencial integrada por el Presidente @nayibbukele y el Vicepresidente @fulloa51 está oficialmente inscrita ante el @TSEElSalvador. 😎 Seguiremos haciendo historia. 👊🏻 pic.twitter.com/4RY91vMpC8 — Nuevas Ideas (@nuevasideas) November 20, 2026

Asimismo, tras inscribir su fórmula ante el Tribunal Supremo Electoral, Bukele se dirigió a miles de simpatizantes que se encontraban en los alrededores, en donde afirmó que el país no retrocederá al pasado y defendió la apertura democrática del proceso, pese a las críticas de sectores opositores que lo señalan de concentrar los poderes del Estado.

El Presidente @nayibbukele llegó al @TSEElSalvador a inscribirse oficialmente como candidato a la Presidencia de la República. 🇸🇻 pic.twitter.com/OJAZKVzWxm — Nuevas Ideas (@nuevasideas) November 20, 2026

Bukele destaca la disminución de la delincuencia

De la misma manera, Bukele en su discurso se refirió al respaldo popular que tiene tras reducir drásticamente los índices de homicidios mediante una frontal ofensiva contra las pandillas que transformó la seguridad cotidiana de los ciudadanos.

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Por otro lado, es de mencionar, que la oficialización de su candidatura coincide con el despliegue de más de 2.000 efectivos militares salvadoreños en territorio haitiano, enviados tras el secuestro de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños ocurrido el pasado 18 de octubre.

Es de mencionar, que según analistas internacionales, con las recientes operaciones contra cabecillas criminales en Haití y los acuerdos bilaterales para ampliar la cooperación en seguridad, Bukele busca proyectar su modelo anticrimen a nivel regional como un referente en la lucha contra las estructuras delictivas.

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