Washington.— La Casa Blanca, anunció el jueves 19 de noviembre que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, sostuvieron una cumbre trilateral en Shenzhen para analizar el panorama internacional y comprometerse a preservar la estabilidad estratégica y la seguridad global.

En un comunicado, indicaron que en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los tres mandatarios manifestaron en el documento su voluntad de impulsar reformas dentro de la ONU con el objetivo de que el organismo responda con mayor eficacia a los retos mundiales y cumpla su misión fundamental de paz y seguridad.

A historic first on the world stage. President Donald J. Trump, President Xi, and President Putin hold trilateral talks in China. pic.twitter.com/w2qDiJo8W5 — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Ver más: Trump cierra gira en Filipinas y la ASEAN con acuerdos comerciales

Acordaron un diálogo para reducir los riesgos nucleares

De la misma manera, en el ámbito energético, la Casa Blanca destacó que las tres potencias proyectan incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todas las naciones, reafirmando además la importancia de mantener flujos energéticos estables.

Peace through strength. pic.twitter.com/LPxLLC998v — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Por otro lado, indicaron que con respecto al derecho internacional, los jefes de Estado coincidieron en que el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios de Estado revisten una importancia primordial, sosteniendo que la Corte Penal Internacional y organismos similares no deben abusar de su jurisdicción.

En este sentido, afirmaron que los tres líderes reafirmaron en su declaración conjunta que una guerra nuclear nunca puede ganarse ni debe librarse, acordando entablar un diálogo orientado a reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de este tipo de armamento.

Vídeo: La policía comparte recomendaciones para evitar estafas durante las compras