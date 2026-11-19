Winston Salem, NC.- Novant Health está limitando el acceso de visitantes y recomendando precauciones adicionales para reducir la propagación de virus respiratorios en las comunidades antes de las fiestas navideñas. Desde este jueves19 de noviembre a las 7:00 a. m., Novant Health limitó temporalmente las visitas de niños menores de 13 años en sus hospitales de Carolina del Norte para ayudar a proteger a los pacientes.

“Este año estamos observando una actividad gripal un poco más temprana que en años anteriores, y con la proximidad de las fiestas, queremos tomar medidas proactivas para proteger a nuestros pacientes”, declaró el Dr. David Priest, vicepresidente sénior y director de seguridad y calidad de Novant Health.

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Además dijo que: “Restringir temporalmente las visitas es una de las precauciones que podemos tomar para ayudar a proteger a nuestros pacientes más vulnerables que se encuentran hospitalizados. También pedimos a nuestras comunidades que tomen medidas sencillas para ayudar a limitar la propagación de enfermedades respiratorias, como quedarse en casa cuando se está enfermo, mantenerse al día con las vacunas recomendadas contra la gripe, la COVID-19 y el VRS, y buscar la atención médica adecuada cuando sea necesario”.

Guía para visitantes

Si es menor de 13 años, quédese en casa: Se solicita a los niños menores de 13 años que no visiten los hospitales de Novant Health en Carolina del Norte. Se pueden hacer excepciones para niños que no presenten síntomas de enfermedad y que visiten a pacientes hospitalizados en circunstancias especiales, como en las áreas de parto o en cuidados paliativos. Los padres o tutores deben coordinar con el equipo médico del paciente.

Quédese en casa si está enfermo. Las personas que presenten síntomas similares a los de la gripe, como secreción nasal, dolor de garganta, fiebre o tos, no deben visitar a los pacientes que reciben tratamiento en los hospitales de Novant Health.

La atención médica de Novant Health está disponible las 24 horas

Novant Health Advisor , disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, ofrece respuestas clínicamente fiables a preguntas sobre salud y puede ayudar a los pacientes a acceder a la atención médica adecuada. Inicie una conversación hoy mismo.

La atención virtual está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para pacientes adultos y pediátricos con enfermedades comunes y lesiones menores. Para obtener más información, visite NovantHealth.org/VirtualCare.

Consultas por enfermedad el mismo día o al día siguiente. Las clínicas de atención primaria y pediátrica de Novant Health ofrecen consultas por enfermedad en un plazo de 24 horas. Si necesita atención médica para síntomas comunes como tos, fiebre, fatiga u otros síntomas similares a los de la gripe, consulte con un médico de atención primaria o un pediatra. Para obtener más información, visite NovantHealth.org/PrimaryNow .

Atención de urgencia. Novant Health ofrece diversas opciones de atención de urgencia sin cita previa . Las clínicas de atención de urgencia Novant Health-GoHealth están disponibles para pacientes mayores de 6 meses y las citas se pueden programar en línea.

Para obtener más información, visite NovantHealth.org/VisitorRestrictions .

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