Concord, NC.- El Geekery Market se describe como «un Etsy de la vida real para geeks». Presenta a artistas y artesanos que crean productos de todos los fandoms, desde Star Wars hasta Doctor Who y todo lo demás.

El Geekery Market tendrá lugar el sábado 21 de noviembre de 2026, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Cabarrus Arena & Events Center, ubicado en 4751 NC Highway 49, Concord, Carolina del Norte.

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La entrada es gratuita. Le agradecemos que considere hacer una donación en efectivo o de alimentos enlatados para el banco de alimentos Second Harvest.

El estacionamiento cuesta $10 por auto.

Características del mercado Geekery

Fotos con Papá Noel Jedi

Pintura facial

Más de 80 artesanos, autores y artistas

Exhibiciones y construcciones de Lego a cargo del Grupo de Usuarios de LEGO de Carolina del Norte.

Manualidades y actividades para toda la familia

Caricaturas

Estación de pintura con Dabble N Hobbs

Demostraciones y actividades de esgrima a cargo de Swordwind.

Música divertida y para geeks

Finalmente puede buscar las actualizaciones en el evento de Facebook.

Video: “Arte en disco” con Alcides Maldonado Mata.