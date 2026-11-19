Concord, NC.- El Geekery Market se describe como «un Etsy de la vida real para geeks». Presenta a artistas y artesanos que crean productos de todos los fandoms, desde Star Wars hasta Doctor Who y todo lo demás.
El Geekery Market tendrá lugar el sábado 21 de noviembre de 2026, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Cabarrus Arena & Events Center, ubicado en 4751 NC Highway 49, Concord, Carolina del Norte.
Lee también: DREAMPLAZA con música psicodélica y mercado de arte bizarro el 1 de agosto
La entrada es gratuita. Le agradecemos que considere hacer una donación en efectivo o de alimentos enlatados para el banco de alimentos Second Harvest.
El estacionamiento cuesta $10 por auto.
Características del mercado Geekery
- Fotos con Papá Noel Jedi
- Pintura facial
- Más de 80 artesanos, autores y artistas
- Exhibiciones y construcciones de Lego a cargo del Grupo de Usuarios de LEGO de Carolina del Norte.
- Manualidades y actividades para toda la familia
- Caricaturas
- Estación de pintura con Dabble N Hobbs
- Demostraciones y actividades de esgrima a cargo de Swordwind.
- Música divertida y para geeks
Finalmente puede buscar las actualizaciones en el evento de Facebook.
Video: “Arte en disco” con Alcides Maldonado Mata.