Charlotte, NC.- Netflix y AEG Presents anunciaron las fechas de la gira mundial Kpop Demon Hunters Golden World Tour, una experiencia de conciertos de K-pop de última generación como nunca antes la han visto, oído o sentido los fans. La gira, que comienza en junio de 2027, hará una parada en Charlotte, en el Spectrum Center, el miércoles 7 de julio a las 8:00 p.m.

Con las primeras paradas en Norteamérica, Reino Unido y Europa, y próximamente se anunciarán fechas internacionales adicionales para Asia Pacífico y Latinoamérica, la gira visitará casi 50 ciudades con más de 150 presentaciones entre 2027 y 2028.

Las entradas saldrán a la venta para el público general el viernes 20 de noviembre a las 10:00 a. m. hora local. La preventa mundial anticipada comienza el:

La preventa de Mastercard comenzó el miércoles 18 de noviembre a las 10:00 a. m., hora local.

PARA LOS FANS La preventa comenzó el jueves 19 de noviembre a las 10:00 am hora local. Regístrese AQUÍ .

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Cuando las entradas generales salgan a la venta el viernes 20 de noviembre, The Mastercard Collection ofrece a los titulares de tarjetas World Elite y World Legend que cumplan los requisitos acceso a entradas preferenciales, incluyendo algunos de los mejores asientos del recinto. Visite AQUÍ para más detalles.

Además, habrá un número limitado de experiencias y paquetes VIP exclusivos. Estas ofertas exclusivas pueden incluir una increíble selección de entradas con asientos reservados, oportunidades para tomarse fotos en el escenario, recuerdos de edición limitada, fiestas previas al espectáculo, productos personalizados y mucho más. Para obtener más información, visite www.kpopdemonhunterstour.com .

Con la música de la película más popular de Netflix de todos los tiempos, los queridos personajes animados de HUNTR/X —Rumi, Mira y Zoey— interactuarán con el público a través de innovadoras presentaciones que darán vida a este grupo femenino de K-pop favorito de los fans como nunca antes (sí, eso también incluye a los personajes animados de Saja Boys y Derpy Tiger). ¡Cada fan presente participará para mostrarle al mundo cómo se hace! Más que un concierto, esta es una producción única que sumerge a los fans en la historia con acrobacias y artistas en vivo, música y coreografía favoritas de los fans y presentaciones especiales.

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“KPop Demon Hunters se ha transformado de un éxito revelación en un fenómeno generacional, manteniéndose durante 63 semanas consecutivas en el Top 10 global de Netflix, superando los 2 mil millones de reproducciones en Spotify con ‘Golden’ y rompiendo el récord histórico de la banda sonora con mayor permanencia en el número 1 de la lista Top Soundtracks de Billboard”, dijo Marian Lee, directora de marketing de Netflix. “Este fandom nunca se basó en un solo momento, y la gira mundial Golden es la forma en que lo mantenemos vivo, llevando esa energía de ‘Takedown’ a estadios de todo el mundo, donde los fans pueden cantar, bailar y ayudar a HUNTR/X a sellar la Honmoon”.

La dirección creativa de la gira está a cargo de Amy Tinkham, directora, escritora y diseñadora de espectáculos con más de 25 años de experiencia en conciertos, giras, teatro, danza y espectáculos en vivo a gran escala. Entre sus trabajos destacan la gira Descendants/Zombies: Worlds Collide de Disney, Songblazers del Cirque du Soleil, la gira Peace Out de Aerosmith, Hope Road de Bob Marley y producciones en vivo para artistas como James Taylor, Paul McCartney y Mariah Carey.

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Se anunciarán más ciudades y fechas internacionales. La elegibilidad y disponibilidad para la preventa con Mastercard pueden variar según el mercado.

La película de K-pop de Netflix , Demon Hunters, se convirtió en un fenómeno mundial poco después de su estreno el 20 de junio de 2025 y es la película más popular de Netflix de todos los tiempos, superando los 670 millones de visualizaciones con 63 semanas consecutivas en el Top 10 global de Netflix. La película ganó el premio a Mejor Película de Animación en los Premios Óscar, los Critics’ Choice Awards y los Globos de Oro, y su canción revelación «Golden» se convirtió en el primer tema de K-pop en ganar tanto un Óscar como un Grammy. La banda sonora continúa haciendo historia al ser la primera en colocar cuatro canciones simultáneamente en el top 10 de Billboard Hot 100, acumulando más de 15 mil millones de reproducciones globales.

Para obtener entradas, actualizaciones de la gira e información adicional, visite www.kpopdemonhunterstour.com y siga la cuenta oficial @kpopdemonhunters.tour en las redes sociales.

Acerca de KPop Demon Hunters

La película de Netflix «K-Pop Demon Hunters» , dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se convirtió en un fenómeno mundial poco después de su estreno el 20 de junio de 2025. La película es la más popular de Netflix de todos los tiempos, superando los 670 millones de visualizaciones y permaneciendo 63 semanas consecutivas en el Top 10 mundial de Netflix.

Arrasó en todas las categorías de premios: ganó el Óscar a la Mejor Película de Animación, los Critics’ Choice Awards, los Globos de Oro y diez premios Annie. Su canción revelación, «Golden», se convirtió en el primer tema de K-pop en ganar un Óscar y un Grammy.

La banda sonora sigue haciendo historia al ser la primera en colocar cuatro canciones simultáneamente en el top ten de la lista Billboard Hot 100, acumulando más de 15 mil millones de reproducciones a nivel mundial. «Golden» se mantuvo en el número 1 de la Hot 100 durante ocho semanas, el período más largo de un grupo femenino en lo que va del siglo, y obtuvo la certificación de quíntuple platino.

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