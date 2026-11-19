Bogotá.— El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una reunión oficial en Colombia con el ministro de Defensa Nacional, Jorge Mora, y el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, con el objetivo principal de fortalecer la seguridad fronteriza, resguardar la integridad territorial y ampliar las operaciones contra el narcoterrorismo.

A través de las redes sociales se conoció que durante la jornada, Hegseth encabezó la entrega formal de una aeronave Hércules C-130 completamente operativa a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, destacando que esta transferencia potencia el transporte aéreo táctico frente a las amenazas criminales en el marco de la Coalición Anticárteles de las Américas.

Productive meeting in Colombia with Minister of National Defense Jorge Mora and Minister of Foreign Affairs Omar Bula to advance border security, defend territorial integrity, and expand counter-narcoterrorism operations.



I was proud to preside over the delivery of a C-130… pic.twitter.com/Qk8QmMrtmP — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 19, 2026

Colombia destaca el nuevo equipo militar

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Colombia informó que la aeronave cuenta con modernizaciones en sus sistemas de navegación, comunicaciones y control de hélices, lo que incrementará de forma directa la movilidad aérea y el respaldo logístico de la Fuerza Pública.

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Además, las autoridades colombianas precisaron que el nuevo equipo facilitará el despliegue rápido de tropas, suministros y equipamiento, además de optimizar la capacidad de respuesta en evacuaciones y atención de emergencias humanitarias en distintas zonas del territorio nacional.

🇨🇴🇺🇸 La cooperación en defensa entre Colombia y Estados Unidos se traduce en capacidades concretas para nuestra Fuerza Pública. Estados Unidos entregó a la @FuerzaAereaCol una aeronave Hércules C-130 completamente operativo, con mejoras en navegación, comunicaciones y control de… pic.twitter.com/U4asSlB2Gr — Mindefensa (@mindefensa) November 19, 2026

En este sentido, ambas delegaciones resaltaron que este aporte reafirma la cooperación bilateral en materia de defensa y dota a las fuerzas militares de mayores herramientas operacionales para enfrentar los desafíos a la seguridad nacional.

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