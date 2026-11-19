Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) alertó las intenciones de ciertos sectores políticos en Texas de suspender la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una vez que asuma el cargo la gobernadora electa, Gina Hinojosa.

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en un comunicado advirtió que si Texas deja de colaborar con las autoridades federales y se transforma en un estado santuario, incurriría en una de las mayores negligencias en el cumplimiento del deber vistas en mucho tiempo.

De la misma manera Mullin subrayó que Texas ha sido históricamente un socio clave en la detención y expulsión de delincuentes extranjeros, señalando que siete de las diez ciudades más seguras del país cooperan activamente con ICE.

En este sentido instó a la gobernadora electa y a los líderes estatales a mantener dicha alianza para proteger a las comunidades.

Destacan la lista de detenidos en Texas

Por otro lado, para respaldar su postura, la agencia federal divulgó un listado de recientes arrestos, condenas y deportaciones ejecutadas en el estado, los cuales incluyen perfiles vinculados al terrorismo, homicidios, tráfico sexual infantil, narcotráfico y pandillas transnacionales como la MS-13 y Los Zetas.

Detallaron que entre los casos destacados por el organismo figura la deportación en septiembre de Nazira Haji Zada, ciudadana afgana residente en Fort Worth, quien admitió respaldar un complot terrorista inspirado en ISIS para perpetrar un tiroteo masivo en las elecciones de 2024, convirtiéndose en el primer caso procesado ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros.

Asimismo, el informe resalta las sentencias de 12 años y medio y 20 años de prisión contra dos ciudadanos venezolanos por tráfico sexual de menores en San Antonio, junto con múltiples capturas recientes en ciudades como Houston, Austin y Corpus Christi de individuos condenados por asesinato de policías, violación y agresión agravada.

Vídeo: ¿Qué pasará con ICE y la persecución?