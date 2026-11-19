Washington.— La División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció una norma final que actualiza los criterios para diferenciar entre empleados y contratistas independientes bajo la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA) y otras dos leyes federales vinculadas, brindando mayor claridad regulatoria a empresas y trabajadores.

Al respecto, el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, junto con el administrador de la División de Horas y Salarios, Andrew Rogers, presentó la normativa destacando que la medida revoca la regla de 2024 y restablece un marco sustancialmente similar al adoptado en 2021, estableciendo parámetros predecibles para acompañar las nuevas modalidades laborales de la economía estadounidense.

En un comunicado explicaron que el nuevo análisis aplica una prueba de «realidad económica» centrada en dos factores fundamentales: la naturaleza y el grado de control sobre el trabajo, y la oportunidad del trabajador de obtener ganancias o pérdidas según su propia iniciativa o inversión.

Evalúan otros elementos

Asimismo, la normativa evalúa otros elementos complementarios como el nivel de especialización requerido, la permanencia de la relación laboral y si la labor forma parte de una unidad integrada de producción, precisando que la práctica real prevalece sobre lo que pueda estipularse de forma meramente contractual o teórica.

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Destacaron que la regla también extiende este enfoque simplificado a la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) y a la Ley de Protección de Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada, e incorpora 14 ejemplos prácticos que abarcan sectores como plataformas digitales, transporte de carga y contratación agrícola, tras analizar unos 16.500 comentarios públicos.

En este sentido, las autoridades recordaron que la normativa no altera las disposiciones fiscales ni las leyes estatales, y pusieron a disposición de empleadores y trabajadores su línea gratuita de asistencia y el programa PAID para resolver de manera voluntaria posibles incumplimientos salariales o de horas extras.

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