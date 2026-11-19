Charlotte, NC.- Charlotte FC recibirá al Chicago Fire FC el domingo 22 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la primera ronda de los playoffs de la Audi MLS Cup 2026. El partido será en el SeatGeek Stadium a las 6:30 p. m. (hora del Este) y ofrecerá a los aficionados varias alternativas para seguir la transmisión desde sus hogares o reunirse con otros seguidores en Charlotte.

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El encuentro tendrá transmisión televisiva nacional a través de FS1 y FOX Deportes. Además, los aficionados podrán seguir las acciones en directo mediante Apple TV, que ofrece acceso a la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), incluidos los partidos de la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup.

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Los interesados pueden acceder a la transmisión a través de la aplicación de Apple TV y consultar las opciones de suscripción disponibles. La plataforma permite disfrutar de los encuentros desde diferentes dispositivos y pantallas. Por su parte, los abonados deben revisar sus correos electrónicos para encontrar los enlaces de descarga correspondientes.

Opciones para escuchar el partido

Los seguidores que prefieran escuchar la narración por radio también contarán con alternativas en inglés y español. WFNZ 92.7 FM transmitirá el encuentro en inglés, mientras que WOLS 106.1 FM ofrecerá la cobertura en español.

Charlotte FC también dispone de información sobre sus emisoras afiliadas y las opciones para seguir los encuentros en directo a través de sus canales oficiales.

Una fiesta para vivir los playoffs en Charlotte

Además de las opciones de transmisión, el club invitó a sus seguidores a participar en una nueva edición de la fiesta de los playoffs Crowns Up, presentada por Modelo.

La actividad comenzará a las 5:00 p. m. del domingo 22 de noviembre en Blinders Sports Lounge, ubicado en 225 W Tremont Ave, Charlotte, NC 28203. Los asistentes podrán reunirse antes del encuentro y compartir la expectativa por el inicio de esta etapa decisiva del campeonato.

La organización invita a los interesados a completar el formulario de confirmación de asistencia para informar sobre su participación.

Con esta propuesta, Charlotte FC busca reunir a su comunidad de aficionados alrededor de uno de los compromisos más importantes de la temporada. El duelo ante Chicago Fire marcará el comienzo del camino de ambos equipos en la lucha por avanzar hacia el título de la MLS Cup 2026.

Con información de Charlotte FC

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