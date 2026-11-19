Miami.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) conjuntamente con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informaron sobre una alerta meteorológica ante el monitoreo de una perturbación frente a la costa sureste de Estados Unidos que presenta un riesgo creciente de impactos durante este fin de semana.

De acuerdo con el boletín oficial del NHC, se prevé que el viernes 20 de noviembre se forme un área de baja presión a lo largo de un frente al este de la península de Florida. Este sistema cuenta con condiciones para convertirse en una tormenta subtropical o tropical mientras se desplaza generalmente hacia el norte o norte-noreste, cerca o frente a la costa sureste estadounidense.

Thu 11/19 – 1pm EST – NHC is monitoring a disturbance off the southeast U.S. coast – there is an increasing risk of impacts along portions of the southeast U.S. coast this weekend. See the Key Messages below. pic.twitter.com/4btZslgLU9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 19, 2026

Asimismo, aunque los meteorólogos advierten que existe una incertidumbre significativa sobre el punto exacto de formación, la estructura y la trayectoria pronosticada del sistema, subrayaron que aumenta el riesgo de vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones costeras desde Florida hasta las Carolinas.

Piden estar alerta en las próximas horas

Por otro lado, el informe detalla que las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas continuarán afectando sectores de la península de Florida hasta el viernes, con la posibilidad de extenderse hacia zonas costeras de las Carolinas y el Atlántico Medio durante el fin de semana.

En este sentido, FEMA instó a la población en las zonas costeras a mantenerse alerta, seguir de cerca las actualizaciones oficiales del NHC y contar con múltiples vías para recibir avisos de emergencia, recomendando la descarga de su aplicación oficial o la consulta de los portales hurricanes.gov y weather.gov.

A subtropical or tropical storm may form near the Southeast coast this weekend. Strong winds, dangerous surf and coastal flooding are likely. Stay alert, monitor @NHC_Atlantic updates and have multiple ways to receive warnings. Download the FEMA App: https://t.co/UaeF68KF3H https://t.co/pWfNV8olxx — FEMA (@fema) November 19, 2026

Vídeo: La cocina reúne a la familia, pero también puede presentar riesgo