Caracas.- El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo el miércoles 18 de noviembre un encuentro con autoridades del gobierno de Delcy Rodríguez, el cual culminó con la firma de un nuevo convenio bilateral de cooperación en materia de seguridad y defensa.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que de acuerdo con voceros oficiales, las delegaciones sostuvieron reuniones de alto nivel centradas en el intercambio de inteligencia operativa, el control fronterizo y la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Asimismo, destacaron que el acuerdo rubricado entre ambas partes establece mecanismos coordinados de vigilancia marítima y aérea, así como programas de capacitación técnica y asistencia logística orientados a fortalecer la seguridad regional.

Venezuelan state TV: Pete Hegseth signs an agreement with Venezuela's defense minister regarding "military cooperation" which will "respect national sovereignty and independence" according to the reporter. pic.twitter.com/vl1HHv0Kc3 — Cody Weddle (@coweddle) November 18, 2026

Además, a través de diversos medios de comunicación se conoció que en las conversaciones señalaron que el convenio busca consolidar canales de comunicación directa y protocolos de respuesta rápida ante amenazas compartidas en el Caribe y el hemisferio occidental.

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Afirmó que Venezuela no podrá seguir albergando terroristas

Por otro lado, Hegseth desde la embajada de Estados Unidos, ubicado en Caracas, afirmó que “Venezuela no podrá seguir albergando terroristas extranjeros, aterrorizando a su población ni amenazando la seguridad regional”.

🚨 | Pete Hegseth lanza una advertencia desde Caracas: Venezuela no podrá seguir albergando terroristas extranjeros, aterrorizando a su población ni amenazando la seguridad regional. También advierte sobre el poder militar conjunto de EE. UU. y Venezuela. ¡Señores, esto es… pic.twitter.com/KcSXjZBr45 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 18, 2026

Durante su discurso el funcionario estadounidense advirtió el poder militar que actualmente hay con EE.UU. y Venezuela.

“El 3 de enero es un día que quedará en la historia como un día de liberación para Venezuela”, afirmó Hegseth.

#AHORA | Secretario de Guerra Pete Hegseth desde Caracas: “El 3 de enero es un día que quedará en la historia como un día de liberación para Venezuela”. pic.twitter.com/1v4CKWD3Dq — Orlando Avendaño (@oavendano) November 18, 2026

Por último, se conoció que la implementación del convenio comenzará de forma progresiva en las próximas semanas, marcando una nueva etapa en las relaciones bilaterales en el ámbito de la defensa.

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